Les obres per construir la Via Blava Anoia s’iniciaran el febrer

Els diputats de Turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i el d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, han explicat avui, durant la trobada celebrada a la Poble de Claramunt amb els alcaldes implicats en Via Blava Anoia (Santa Margarida de Montbui, Jorba, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt), que les obres d’adequació d’aquest trajecte (Via Blava Fase I) s’iniciaran el proper mes de febrer.

Una trobada que ha servit també per constituir la Taula de Coordinació entre la Diputació i els municipis implicats, on la diputada Abigail Garrido ha recordat que aquest és un projecte que vetlla per la sostenibilitat i amb «un turisme lligat a la responsabilitat dels visitants» per tal que puguin conèixer aquesta zona, destacant, a més, que «és un projecte participat amb el sector privat i el sector públic, de manera que puguem oferir una experiència inoblidable a les persones que ens puguin visitar». Unes sessions que tindran l’objectiu de d’anar informant sobre l’estat del projecte i com van avançant les diferents actuacions i perquè des del territori es pugui informar sobre qualsevol incidència en la seva implementació o recollir aportacions per al correcte desenvolupament.

Per la seva banda, el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, ha anunciat que «tenim previst començar els treballs la primera setmana de febrer» i ha recordat que «portem molts anys treballant, colze a colze, amb els ajuntaments, el territori i els diferents departaments de la Generalitat» per fer realitat l’execució d’un projecte on cal «ser molt respectuosos amb l’entorn».

La Taula de Coordinació estarà formada per alcaldes, regidors de turisme i regidors d’infraestructures dels 5 municipis implicats en el Projecte Via Blava Anoia: Jorba, Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i La Pobla de Claramunt.

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD)

Cal recordar que el passat mes de desembre el projecte va rebre 4,5 milions d’euros dins de la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) per a ens locals finançats amb els Fons Next Generation de la UE, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede” del Govern d’Espanya.

Aquests 4,5 milions d’euros han estat destinats al projecte Vies Blaves Barcelona, en concret a la Fase I de la Via Blava que transcorre per aquests 5 municipis de la comarca de l’Anoia. Un primer tram de la Via de 19 km que unirà els municipis de Jorba, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt. Un projecte, concedit en el marc de la convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació i que com ha dit la diputada posa de manifest l’ADN de la Diputació de Barcelona que és «ser al costat del territori», a partir d’un projecte que exemplifica «com podem compartir i treballar de forma transversal des de la Diputació de Barcelona i el territori».

En aquest sentit, el Projecte impulsarà 6 actuacions que contribuiran a la construcció d’una Via Blava puntera en la recuperació i conservació del patrimoni natural, històric i cultural, en l’adopció de sistemes d’eficiència energètica, en l’aplicació de les tecnologies més innovadores per a la sensorització i en el disseny d’una estructura de gestió que serveixi de base per impulsar la resta de trams de les Vies Blaves Barcelona.

Tal com s’ha explicat avui a la reunió, aquests actuacions es basaran en: la creació i adequació d’itineraris no motoritzats; la implantació de sistemes d’enllumenat eficient, pantalles LED i sistemes d’alimentació mitjançant energies renovables; el disseny i implementació del Pla de màrqueting que contribueixin a la promoció turística de la Via i al seu posicionament nacional i internacional; la implementació d’un sistema de control de fluxos de la Via a través de la seva sensorització; la realització d’actuacions diverses per al foment del turisme actiu i la implementació d’un Pla estratègic i un Pla de qualitat que garanteixin la sostenibilitat del Projecte.

Vies Blaves Barcelona: les lleres dels rius, vies transitables

Vies Blaves Barcelona és un dels 21 Projectes Transformadors que la Diputació de Barcelona impulsa amb l’objectiu de contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la província.

Consisteix a rehabilitar les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia, al seu pas per la província de Barcelona, per fer-les transitables per a la pràctica del senderisme i del cicloturisme.

Les Vies Blaves Barcelona recorreran 250 quilòmetres, passaran per 49 municipis de 7 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Solsonès i Vallès Occidental) i connectaran prop de 5 milions de persones. El traçat circula prop de 3 parcs naturals, 12 espais naturals protegits i 8 espais turístics.

Les Vies tindran una amplada estàndard de 3 metres i un desnivell suau, amb trams adaptats per a cadires de rodes i segregats per a vianants i ciclistes. També disposaran de sistemes de seguretat activa, senyalització, informació i educació ambiental.

Les VVB responen a l’estratègia municipalista per a un desenvolupament sostenible del territori que impulsa la Diputació de Barcelona. S’ajusten també als aprenentatges adquirits arran de la pandèmia de la COVID-19, que ha posat de manifest la necessitat de preservar la biodiversitat per protegir i millorar la salut pública i d’aplicar polítiques públiques que lluitin contra les desigualtats socials.