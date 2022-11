La setmana que ve està marcada en el calendari de moltes famílies. La coincidència de dos dies de festa en una mateixa setmana, el 6 i 8 de desembre, que a més aquest any cauen en un dimarts i un dijous, fa que moltes famílies aprofitin per fer un pont llarg i fer una escapada abans de les festes nadalenques. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Aprofitaràs el pont de la Constitució per fer una escapada? Sí No Results Vote