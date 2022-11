Les obres de millora de l’Eix Diagonal entre Vilafranca i Igualada finalitzaran per trams durant el segon semestre de 2023

El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha visitat avui les obres de millora de la funcionalitat i la seguretat viària de l’Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada, una actuació que comportarà una inversió de 79 MEUR. Aquesta obra, la més important en execució a la xarxa viària de la Generalitat, inclou la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores, per a facilitar els avançaments i la fluïdesa de la circulació i reduir el risc d’accidents frontals.

En aquests moments, estan en marxa les obres corresponents a quatre dels cinc trams on s’actuarà, amb un grau d’execució, en la major part, d’entre el 40% i el 70%. Es preveu que els diversos trams es posin en servei a mesura que es vagin completant, durant el segon semestre de 2023.

El conseller ha remarcat que aquesta actuació té com a objectius guanyar en fluïdesa i, especialment, en seguretat, a l’hora de circular a l’Eix Diagonal. En aquest sentit, ha ressaltat que amb la construcció d’un tercer carril “reduirem d’una manera important el risc d’accident perquè els avançaments es podran fer en espais més segurs”, en el marc del del pla 2+1 que està portant a terme el Departament.

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37 i uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa, tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. En funcionament des de fa més de 10 anys, ha potenciat les comunicacions intercomarcals i les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi. En conseqüència, ha experimentat un creixement continuat de trànsit, un 35% acumulat, amb un elevat percentatge de trànsit pesant, que pot arribar a superar el 12% en algun tram.

Dels 65 quilòmetres que té, 11 tenen dos carrils per sentit de la circulació i els 54 restants, un carril per sentit, i els trànsits oscil·len segons l’àmbit. Per adaptar la infraestructura a la funcionalitat que té i afavorir la seguretat viària, la Generalitat ha programat un conjunt d’actuacions, en funció del trànsit i les característiques de cada tram.

En el tram de 31 quilòmetres entre Vilafranca del Penedès i Igualada, amb intensitats de trànsit que oscil·len entre 13.500 i els 23.000 vehicles/dia, la Generalitat té en marxa, des de la tardor de 2021, la construcció d’un tercer carril i la instal·lació d’un separador físic central entre Vilafranca del Penedès i Cabrera d’Igualada i el desdoblament d’un tram entre l’enllaç de la Torre de Claramunt i Vilanova del Camí.

En els trams on no és possible ampliar el nombre de carrils, es reforçarà la separació entre sentits per a guanyar en comoditat i seguretat i es milloraran els elements de seguretat viària. D’altra banda, es preveu la construcció i millora de camins laterals per a la circulació de la maquinària agrícola.

Vilafranca del Penedès – Cabrera d’Igualada: Aquest tram té una longitud de 21,6 quilòmetres. En aquest tram, s’implanta un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una secció 2+1. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències molt greus. Les zones d’avançament es van distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament al 50% per sentit.

En alguns dels enllaços on no és possible ampliar el nombre de carrils, es mantindrà un carril per sentit i s’instal·larà un separador central físic.

Aquest tram es pot dividir en tres parts:

Olèrdola – La Granada, on el grau d’execució s’acosta al 70%

La Granada – Torrelavit, amb un volum d’obra executat del 40%

Torrelavit – Cabrera d’Anoia, amb un grau d’execució del 65%

Cabrera d’Anoia– la Torre de Claramunt: En aquest tram, de 5 quilòmetres de longitud, en una primera fase es mantindrà la secció d’un carril per sentit, atesa la complexitat de l’orografia i els condicionants tècnics per la línia d’FGC que discorre en aquest àmbit. Ara, es reforçarà la separació entre els sentits de la circulació mitjançant la senyalització d’una franja central vermella i dues línies blanques amb marca vial sonora i ulls de gat i amb fites. També es milloraran els sistemes de contenció existents.

En aquest tram, les obres s’iniciaran durant el primer trimestre de 2023.

La Torre de Claramunt – enllaç d’Igualada: Aquest tram, de 4,5 quilòmetres, registra més de 20.000 vehicles diaris i arriba a puntes de 24.000 durant l’estiu. Per adaptar aquest àmbit de l’Eix al trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s’adopta és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació (secció 2+2) a partir de la carretera actual. Actualment, els treballs estan a un 12% d’execució.

Altres actuacions

En paral·lel a les obres en marxa, el Departament té en redacció l’estudi informatiu del tram situat entre l’enllaç de Vallbona d’Anoia i l’enllaç de la Torre Claramunt per impulsar i programar les actuacions de millora general corresponents. Finalment, s’està redactant el projecte constructiu per a la millora de la mobilitat dels tractors i la maquinària agrícola entre Olèrdola i Vilafranca, i Vilafranca i Sant Pere de Riudebitlles, així com la de ciclistes, vianants i vehicles de mobilitat activa, en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.