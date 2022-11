L’escola bressol El Gall Mullat de Piera rep el distintiu d’Escola Verda

En un acte celebrat aquest dissabte 26 de novembre al Cosmocaixa, l’Escola Bressol Municipal El Gall Mullat, de Piera, gestionada per Cavall de Cartró, ha rebut el distintiu d’Escola Verda. Així, passa a formar part de la Xarxa d’Escoles Verdes, el programa promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta certificació, es reconeix el treball que es duu a terme des del centre a través d’accions educatives per a afrontar els nous reptes i valors relacionats amb l’assoliment d’una societat mediambientalment sostenible.

Tal com afirma Raquel Morote, directora de l’Escola Bressol Municipal El gall mullat:” formar part de la xarxa d’Escoles Verdes ha suposat per al nostre centre iniciar un procés de transformació i de compromís de la nostra quotidianitat amb una mirada més sostenible. Volem fomentar una educació cada cop més ecosocial, a més de treballar en xarxa amb altres centres, entitats del territori i de la comunitat que ens envolta, intercanviant accions i recursos.”

Per assolir el distintiu, l’equip docent del centre ha participat en una formació de dos anys en educació per a la sostenibilitat, per després elaborar un diagnòstic i establir uns objectius anuals. Aquest treball garanteix un procés continu de millora que es plasma en l’augment de la sensibilització ambiental de docents i famílies. Per exemple, es realitzen accions com la disminució de consums energètics, el reciclatge, la reutilització de recursos, la posada en pràctica de tallers a la natura, la creació d’horts o la instal·lació de punts de compostatge.

El programa “Escoles Verdes” fomenta tota una sèrie d’accions educatives basades en el descobriment, l’experimentació, la imaginació o la creativitat i que persegueixen ensenyar a respectar l’entorn, des de la proximitat.