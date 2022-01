Les beques comarcals per ensenyaments artístics es podran tramitar durant tot el febrer

El Consell Comarcal de l’Anoia obre, entre l’1 i el 28 de febrer, el termini de sol·licitud de la segona edició del programa de beques per infants i joves de la comarca que vulguin estudiar ensenyaments artístics extraescolars. Aquests ajuts tenen la finalitat de facilitar la pràctica d’activitats de caire artístic i cultural, fomentant al màxim l’accés a aquesta tipologia d’ensenyaments i promoure la creació i talent cultural entre els infants de la comarca, tal i com han recordat el vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, la vicepresidenta d’Acció Social, Carme Zaragoza, i el conseller de cultura, Rafael Galván.

La convocatòria, dotada amb 10.000 euros en conjunt i creada el curs passat, s’adreça a infants i joves de la comarca que tinguin entre 3 i 16 anys i la subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, però l’import total rebut per la mateixa finalitat no podrà superar el seu cost total. L’activitat subvencionada en què es participi ha de tenir lloc en el curs vigent, és a dir entre el passat 1 de setembre de 2021 i el proper 30 de juny de 2022.

Aquesta segona convocatòria presenta novetats destacades, amb l’objectiu d’ampliar els topalls i arribar a més famílies. D’una banda, per adaptar-se a la realitat dels estudis de la comarca, ara s’estableixen dos límits subvencionables: 250 euros per les activitats amb una quota mensual inferior a 50 euros i com a màxim de 400 euros per aquells amb una quota superior a 50 euros. A més, també s’ha millorat el sistema de punts de l’any passat, augmentant els màxims de renda familiar per a poder arribar al màxim de famílies i poder concedir el màxim import possible. I destaca també el fet que aquells esports que es considerin artístics també passen a ser activitats subvencionables.

Els detalls de la convocatòria, els topalls de renda per optar-hi, la documentació necessària i el formulari de sol·licitud es poden consultar al web www.anoia.cat. Per més informació es pot trucar al telèfon 93 805 15 85.