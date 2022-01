Control Financer: Externalització de la Direcció Financera i del Departament de Control de Gestió

Sector: Consultoria financera

Fundació: 2020

Ubicació: C/ Santa Maria, 20 – Igualada

L’empresa Control Financer va néixer el 2020 a Igualada, en plena pandèmia, amb l’objectiu d’acompanyar i ajudar a les empreses de forma numèrica a l’hora de prendre decisions. Ofereixen serveis basats en consultoria financera, optimització de recursos, estratègia i recursos humans a tota mena d’empresa que necessiti aquest servei d’outsourcing. Darrere l’empresa hi ha Víctor García, el seu fundador i consultor de control financer. A més, és professor associat a la Universitat de Lleida; Llicenciat en Economia i MBA amb l’especialitat de Gestió de Projectes i Director Financer i de Recursos Humans.

En què es basa Control Financer?

Control Financer és una consultoria financera que ajuda a les petites empreses, sobretot a aquelles que no tenen un departament financer consolidat, ja que moltes d’elles sí que disposen d’un departament de comptabilitat; però, per contra, els hi manca un vessant més analítica. Els ajudem a analitzar el compte de resultats, a fer anàlisis de marges i de mermes, veure què està succeint amb l’estoc, què està passant amb la tresoreria (pots tenir un compte de resultats amb un saldo molt positiu però, en canvi, que això no quedi trasllat a la tresoreria). També profunditzem mirant els marges i la rendibilitat en l’àmbit de productes i clients; però, especialment, el nostre objectiu principal és ajudar a prendre les decisions refermades numèricament.

D’altra banda, també ajudem a fer una planificació, ja sigui amb un pressupost anual, fent una anàlisi a 3 o 4 anys vista, o acompanyant a l’empresa a l’hora de valorar la idoneïtat de fer una inversió o no.

Us baseu en una metodologia en concret?

El primer que fem és conèixer l’empresa, el seu funcionament i entendre les particularitats que té. En aquest sentit, és molt important la planificació empresarial. Des de Control Financer realitzem un estudi econòmic, per veure quins són els objectius que es volen assolir, en quines partides tenen més despeses; però també, si aquestes tenen o no sentit. Aquí és on radica la gràcia de fer un pressupost anual, de comprovar a on es destinen els recursos de la companyia, però també, si estan ben destinats o no. Les empreses han de permetre fer-se aquesta reflexió per analitzar la situació, però també, per evitar caure sempre en els mateixos errors i veure si el que estàs fent avui dia, t’encamina o no cap als objectius que vols arribar.

Les petites empreses tenen constància de com d’important és fer aquesta planificació?

Cada vegada hi ha més empresaris conscients de la importància de planificar, però avui dia, encara hi ha moltes empreses en què és el mateix gerent qui ho gestiona tot; i segurament, encara que tinguin els coneixements, no veuen la importància o no tenen el temps de fer-ho, ja que estan abocats al dia a dia, a la part de clients, a la producció, a la fàbrica…

Un altre factor rellevant és el moment i situació que es troba l’empresa. Quan les coses van bé, et deixes portar per la inèrcia i oblides fer aquestes planificacions. Normalment, també ens passa a les famílies. Quan hi ha moments que les coses no acaben d’anar bé o que els resultats no acompanyen és quan realment comences a qüestionar les coses i mirar el perquè. Hem de tenir en compte que és un procés, que de mica en mica, les empreses s’hi aniran sumant. El que sí que creiem fermament és que quan s’aconsegueix fer el pas endavant per incloure la planificació dins l’empresa, es fa palès que és una eina rellevant i valuosa.

Com de rellevant és que aquesta part es faci de forma externa?

Una visió externa té molts beneficis. El primer d’ells és que és molt més eficient. Si ho fessis pròpiament, necessitaries una persona dedicada de 30 a 40 hores setmanals, sent un cost molt elevat. Un altre avantatge és la flexibilitat, ja que ho pots adaptar a les necessitats específiques de cada moment: algunes empreses necessiten un dia a la setmana, d’altres que en necessiten 2 o 3, i es pot fer a mida. Per altra banda, nosaltres en treballar amb tota mena d’empreses i de sectors diferents podem oferir una visió més àmplia, aportant les millors pràctiques empresarials. Evidentment, tot això fa créixer i enriquir molt més a la companyia.

Quins són els tipus de servei que oferiu des de Control Financer?

En la part econòmica, hi ha dos grans serveis: el control de gestió i l’anàlisi financera. Entrar i entendre la companyia, mirar el funcionament i elaborar en aquest sentit, els mapes d’indicadors per mesurar-los i fer-ne un seguiment, ja sigui comparant-los amb l’any anterior o amb un pressupost; analitzar la rendibilitat per client, producte o de qualsevol projecte posat en marxa. En l’anàlisi financera, realitzem el pressupost anual, el control pressupostari, fem estudis de millora d’eficiència, de liquiditat, etc.

D’altra banda, també oferim serveis de recursos humans, amb l’objectiu de donar suport a una millor estratègia directiva en aquest àmbit. Normalment, les empreses tenen externalitzada la part de nòmines, seguretat social, etc; però els hi falta tenir una política retributiva ben definida. Un altre aspecte important és que quan s’incorpora una persona a l’empresa, cal tenir un pla de benvinguda, un organigrama clar i les funcions i responsabilitats ben definides. Són algunes coses que petites empreses no tenen present i són crucials.

Quins serien els trets diferencials i valors afegits de Control Financer?

Som un complement a tots aquells serveis que ja estan fent les gestories i assessories, arribem a on ells no arriben.

Un dels nostres trets més característics i singulars és que gràcies a l’experiència i trajectòria professional d’haver conegut de prop el know-how de grans companyies, ens permet poder-ho aplicar amb total discreció, confiança i honestedat als nostres clients; i acompanyar-los durant el seu procés per assolir una millor competitivitat.