Després d’haver mantingut diverses reunions tant amb l’Ajuntament, la Conselleria de Cultura i el Procicat, aquest serà el format en què es desenvoluparan aquest any l’arribada del Patge Faruk i el lliurament de les cartes a l’Emissari Reial.

Arribada del Patge Faruk 28/12/2020:

Està previst que el Patge Faruk arribi com cada any al Pavelló de Les Comes, on s’adreçarà a la mainada d’Igualada. Ho farà en 2 franges horàries, la primera a les 18.30 h. i la segona a les 20.00 h. Tal com marca la normativa vigent, l’aforament al Pavelló serà limitat, Per aquest motiu, les famílies que vulguin assistir-hi caldrà que facin una reserva anticipada d’entrades. La reserva es podrà fer a partir del 24 de desembre, per a més informació sobre com apuntar-se, podeu consultar el web dels reis. www.reisdigualada.cat

A les 20.00 h. del mateix dia 28-12-2020 s’emetrà el parlament del Patge Faruk a través del canal de Youtube: (https://youtube.com/user/reisdigualada) i també a partir del dia 29, s’emetrà en diferit pel Canal Taronja.

Normes de seguretat:

Per la teva tranquil·litat, seguint la normativa vigent, un cop realitzis la compra grupal de les entrades, el seient contigu es bloquejarà per mantenir la distància establerta en el Pla de represa de les Arts escèniques del Govern de la Generalitat (07/2020).

Recorda que, tot i la separació entre grups de compra, és obligatori l’ús de mascareta (RESOLUCIÓ SLT/1648/2020 del Dep. de Salut).

Les mesures que es seguiran son les següents:

– Serà necessari arribar amb un mínim de 20 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.

– La sortida de la sala també es farà de manera esglaonada seguint les indicacions del persona.

– No es podrà accedir al recinte un cop iniciat l’acte.

-Es recomana portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

-Si penses que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, NO HAS D’ASSITIR A L’EVENT

Lliurament de cartes al Patge Faruk (01/01/2021)

Com cada any el Patge Faruk rebrà les cartes dels més menuts de les cases. No obstant això, aquest any el lliurament no tindrà lloc al Teatre Municipal de l’Ateneu, sinó als 9 punts de recollida que s’hauran instal·lat a 9 punts de la ciutat i que son els següents:

• Plaça Castells

• Plaça de Cal Font,

• Plaça del Rei (Arxiu)

• Cap Anoia estació

• Parc del Trànsit

• Ronda de Fàtima

• Passeig. Av. Països Catalans

• Passatge entre carrer de Les Comes i Comarca

• Sagrada Família

Aquests punts estaran senyalitzats amb uns panells lluminosos, l’un amb forma del turbant del Patge Faruk, i l’altre amb la “F” del logotip d’aquest personatge. L’horari de recollida s’iniciarà a les 10,30 h. del matí i acabarà a les 14,00 h. de la tarda.

Per tal d’evitar aglomeracions i agilitzar al màxim el bon desenvolupament de la jornada, es recomana lliurar la carta el lloc més proper al vostre domicili.

Seguint la tradició, durant la entrega de la carta s’entregarà l’auca d’enguany.

Si per algun motiu algun nen o nena no es pogués desplaçar al punt del lliurament de la carta, també la ‘podrà fer arribar per e-mail a l’adreça: carta@reisdigualada.cat.

Preguem sobre tot acudir amb mascareta i guardar la distància de seguretat. També que seguiu en tot moment les indicacions dels organitzadors.

Tot aquest pla està supeditat a la regulació actual. Si durant els propers dies es produïssin situacions que obliguessin a canviar-lo, ja ho informarem amb antelació i comunicarem el nou programa.