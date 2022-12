L’editorial: No n’hi ha prou

Fa alguns dies, el nou conseller de Territori, Juli Fernández, va visitar la C-15 i el nou enllaç amb Igualada de la Ronda Sud envoltat d’alcaldes i sense mitjans de comunicació -un costum darrerament molt popular entre el govern de la Generalitat quan s’acosta a l’Anoia- per veure d’a prop els treballs.

Certament, ambdues obres eren necessàries i ajudaran a millorar amb escreix les comunicacions internes de la Conca d’Òdena, per una banda, i també les de l’Anoia amb l’exterior, d’altra. Es demanaven urgentment des de les administracions i la societat civil per alleugerir el trànsit i, el més important, fer-lo el màxim de segur possible després dels nombrosos accidents, especialment a la C-15, alguns d’ells mortals.

Però que els arbres no ens deixin veure el bosc.

La Ronda Sud es va fer, tal i com diu el seu nom, per esdevenir una Ronda d’Igualada. I, com és obvi, està inacabada des de fa una bona colla d’anys. En temps de vaques grasses, quan manava el Tripartit amb el conseller Quim Nadal, la Ronda Sud va ser una excel·lent solució i merescuda per a Montbui, necessitat d’una sortida física a l’A-2 que no obligadament passés per travessar Igualada. Però aquí es van quedar les obres, i de la seva continuació fins a Jorba no se n’ha sabut mai més res… I tampoc hi ha hagut massa interès des de la Conca d’Òdena.

L’Eix Diagonal era una ocasió immillorable per connectar com cal -amb autovia, és clar- l’Eix Transversal amb l’A-2 i l’AP-7, però es va optar per una carretera “ràpida” que en poc temps ha costat moltes vides pel seu elevat trànsit. No calia ser molt intel·ligent per veure que esdevindria en poc temps una via de molt trànsit. Ara s’executen unes obres que, com molts apunten, és com allargar més els peus que els llençols, perquè el sistema 2+1 no s’acaba de veure com la millor solució. Econòmica sí, d’efectiva hi ha molts dubtes. A més, en els espais més complicats, com el pas per l’Abric Romaní i els túnels de Cabrera, tot quedarà gairebé com ara. Pot esdevenir fàcilment un gran coll d’ampolla…

Algú els pot dir als polítics que no en tenim prou?