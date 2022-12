S’ajorna la implantació de la taxa justa d’escombraries

Tot i la voluntat dels quatre municipis de la comarca pioners en la implantació del nou model de taxa d’escombraries en el nou format de pagament per generació (taxa justa), Jorba, Sant Martí de Tous, Carme i Castellolí no veuen possible poder-la aplicar dins de l’exercici 2023, ja que cal elaborar l’estudi econòmic del servei i la corresponent ordenança fiscal que en depèn i que no s’ha pogut elaborar dins d’aquest any 2022.

Els serveis financers de la Diputació de Barcelona treballen per tenir-la enllestida dins de l’exercici 2023. Per aquest motiu, els diferents ajuntaments han aturat la seva implantació fins a poder tenir aprovat el corresponent marc legal que ho regula.