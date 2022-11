L’edició d’hivern del Rec.0 obre portes amb normalitat

Aquest dimecres a les deu del matí han obert portes les 52 pop-up stores de l’edició d’hivern del Rec.0, el festival de moda més gran d’Europa que aplega un centenar de firmes, des de grans marques fins a dissenyadors emergents. Des d’avui i fins el proper dissabte 12 de novembre, de deu del matí a nou del vespre, el barri del Rec d’Igualada es transforma en un gran circuit urbà de moda que combina venda d’estocs, activitats culturals i gastronomia.

Com en anteriors edicions, dissenyadors emergents i alternatius conviuran amb grans marques consolidades de moda i esports com Adidas, Levi’s, Textura o Munich, que reivindiquen la presencialitat de la venda d’estocs. Algunes de les noves marques destacades són la gran pop-up store dedicada íntegrament a la moda esportiva, amb Nike, Puma, New Balance i Jordan; la catalana Beatriz Furest; la nostàlgica Ellesse; el calçat de pell d’Ash, Mascaró i Pretty Ballerinas i els complements de Sita Nevado. Altres novetats són en la moda infantil, amb Canada House i l’espai Kave Home, amb mobiliari infantil.

Aquesta edició torna a comptar amb l’espai + Rec Sostenible dedicat a la moda sostenible i de proximitat, al Museu de la Pell, i el dissabte se celebrarà el 2n Mercat d’Intercanvi que va desbordar totes les previsions dels organitzadors en la seva primera edició.

A més, la cuina al carrer torna a ser diversa i de qualitat, amb més de 40 punts gastronòmics distribuïts al llarg del circuit, i s’han organitzat una quarantena d’activitats culturals per a tots els públics com ara concerts, visites guiades en adoberies, tallers i xerrades, totes gratuïtes. La programació completa d’activitats es pot consultar al web rec0.com.

El Rec.0, en aquesta nova edició, obrirà un nou espai, l’Adoberia Morera, on s’hi instal·la la marca Punto Blanco, la qual cosa permetrà mostrar les entranyes d’una fàbrica que té una part en funcionament.

Aquest matí, els organitzadors han presentat en roda de premsa les novetats més destacades del certamen. Cristina Domènech, cofundadora de Recstores, ha explicat: “el Rec manté el seu compromís amb la sostenibilitat, ja que no es fabrica res expressament per vendre al Rec sinó que es dona sortida a un estoc que es convertiria un residu”. En aquest sentit les marques que treballen la sostenibilitat són presents a tot el circuit i especialment a l’espai de moda sostenible situat al pis de dalt del Museu de la Pell. Domènech també ha posat èmfasi en la reivindicació patrimonial, l’objectiu que va fer néixer el festival: “denunciem que el barri està paralitzat urbanísticament i reclamem un canvi de normativa perquè el Rec pugui tenir vida 365 dies l’any”.

Angel Sàez, director comercial de Textura, marca participant al Rec.0 des del 2009 ha explicat: “ser al Rec és una aposta que fem com a marca perquè és un projecte que té ànima, que ens permet involucrar a tota l’empresa i ens permet interactuar directament amb les clientes i recollir els seus inputs”. Textura té setanta persones treballant a la seva pop-up store del Rec.

Finalment, Alba Martínez, cofundadora de la marca Killing Weekend, ha explicat la seva trajectòria al Rec.0, participant-hi per primera vegada com a marca guanyadora del concurs 080 fins avui: “venir al Rec ens encanta, ens permet veure què funciona millor per tenir-ho en compte per a futures col·leccions”.