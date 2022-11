Igualada crea la Taula per la Formació Professional per potenciar aquests estudis

La tinent d’alcalde i regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, acompanyada de diversos representants del sector educatiu, empresarial i sindical ha presentat aquest dimecres la Taula per la Formació Professional que s’ha constituït després de diverses trobades i reunions. La Taula treballarà per potenciar la formació professional a Igualada i comarca i per reclamar a la Generalitat de Catalunya que tiri endavant l’ampliació de l’Institut Milà i Fontanals que permeti augmentar el nombre d’alumnes que cursen formació professional a la ciutat.

Illa ha remarcat que és important, com a territori, “oferir prous places de formació professional per tal de garantir que els nostres joves puguin formar-se i ocupar-se amb uns estudis que tenen una alta demanda per d’empreses a les que manquen professionals amb formació específica”. Illa també ha remarcat que “l’institut Mila i Fontanals actualment està saturat; cada any, 400 alumnes no poden accedir a la seva primera opció d’estudis i això ja passa des de fa tres anys”.

En la mateixa línia, Rosa Alabart, de l’Institut Milà i Fontanals, ha explicat que el centre ha crescut molt en els últims anys i ha detallat que “actualment tenim 11 famílies professionals a l’institut el que suposa 64 grups entre Grau Mitjà i Grau Superior”.

Illa ha explicat que la Taula per la Formació Professional reuneix agents de tots els àmbits per establir les prioritats i les demandes sector empresarial i industrial i s’ha definit un pla per ampliar les instal·lacions del Milà per poder acollir més alumnes i nous cursos.

En el seu parlament, el president de la Unió Empresarial, Joan Domènech, ha explicat que “costa d’entendre que en una zona com la nostra, que és industrial, tinguem aquesta mancança de professionals en part a causa d’aquests alumnes no poden arribar als estudis i després no puguin estar a la al mercat laboral”.

Traslladar cursos al Badia Margarit de forma temporal

Illa ha explicat que des de l’Ajuntament d’Igualada s’ha ofert una solució provisional mentre no s’amplia l’Institut Milà i Fontanals; traslladar alumnes i estudis d’algunes de les famílies professionals a d’altres centres de la ciutat com per exemple al Badia i Margarit que podria acollir grups d’alguns dels estudis de formació professional i també de nous cursos que puguin oferir-se a Igualada o l’Anoia.