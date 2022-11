El servei de bus a demanda al Polígon de Les Comes ja ha superat els 9.500 usuaris

El servei de transport a demanda Clic.cat del Polígon industrial Les Comes d’Igualada, impulsat pel Departament de Territori i l’Ajuntament d’Igualada, ha arribat aquest setembre al 1.363 viatgers, el seu màxim històric. El servei va registrar 31 passatgers durant el primer mes de funcionament, l’abril de 2021, ara fa un any i mig. La demanda segueix una tendència creixent i se situa entre les 60 i 70 reserves diàries. Des de l’inici, el servei ha registrat 9.538 usuaris i usuàries, unes dades que consoliden la iniciativa com un model d’èxit.

El Clic.cat a Les Comes es va instaurar amb l’objectiu de facilitar la mobilitat laboral entre el polígon i els municipis d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Inicialment, es van fer unes enquestes als treballadors i a les empreses del polígon per tal d’ajustar els horaris i els recorreguts dels autobusos a les necessitats reals.

La presentació de les bones dades d’aquest servei ha comptat amb la presència del director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells i diversos representants del sector empresarial de la comarca.

L’alcalde d’Igualada ha mostrat la seva satisfacció pel creixement de la demanda d’aquest servei, ja que “reflecteix la transició que estem vivint cap a un model de mobilitat més sostenible i respectuós amb el medi ambient. És una obligació de l’administració oferir les eines perquè sigui una realitat, i una responsabilitat del ciutadà aprofitar les oportunitats”.

En la mateixa línia, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, ha destacat “la implicació de les empreses que ofereixen abonaments del Clic.cat als seus treballadors i treballadores” i ha afegit que “aquesta col·laboració público-privada és un de les claus que expliquen els bons resultats i l’augment exponencial de passatgers”.

El regidor de Mobilitat de Santa Margaria de Montbui, Jordi Boria, ha remarcat la importància d’aquest servei, “adaptat a les necessitats de molts montbuiencs i montbuienques que treballen al polígon d’Igualada i que poden utilitzar un servei que garanteix eficiència i trajectes adaptats a les necessitats dels usuaris i usuàries”.

De la mateixa manera, la regidora de Règim Interior de Vilanova del Camí, Susana Gutiérrez, ha animat a la ciutadania a fer ús del bus a demanda per avançar cap a una societat més sostenible i menys contaminant.

Per la seva banda, Carme Pros, del GrupTG DX ha posat en valor “els acords amb empreses del polígon, amb entitats com l’Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes i amb la Unió Empresarial de l’Anoia que han estat clau a l’hora de consolidar aquest servei de transport a la demanda.

Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia ha afirmat que “Aquesta iniciativa ha donat resposta a una necessitat de mobilitat i de servei de transport públic a les zones industrials. Un pas molt important que permet que anem cap a una mobilitat més sostenible, més descarbonitzada i menys depenent; i que conseqüentment, fa que els polígons siguin molt més competitius”.

Finalment, el president de l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial de Les Comes, Joan Mateu, va destacat que “el bus a demanda està sent una solució per a descongestionar el trànsit i combatre els problemes d’aparcament, a la vegada que contribueix a la transició cap a un model de mobilitat més sostenible”.

Funcionament del Bus a Demanda Clic.cat

Actualment existeixen dues línies amb horaris i parades estables; la TAD1 ( Santa Margarida de Montbui – Igualada – Les Comes) i la TAD2 (Vilanova del Camí – Igualada – Les Comes). Ara mateix no es descarten adaptacions en funció de noves necessitats, ja que dia a dia augmenten les reserves. A més a més, cada cop són més les empreses que ofereixen abonaments per als seus treballadors.

El bus a demanda Clic.cat és un servei de transport públic de la Generalitat de Catalunya gestionat a Igualada per MasatsTG DX i que va ser impulsat pel Departament de Territori, l’Ajuntament d’Igualada, La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial de Les Comes (AEPIC).

Per utilitzar-lo, cal fer una reserva a través de l’aplicació mòbil ‘ElMeuBus Clic.cat’ i indicar la parada d’origen i la de destinació de la línia que es vol utilitzar. Els serveis de transport a demanda només es presten si hi ha un requeriment previ dels usuaris de manera que s’eviten els recorreguts ineficients i s’ofereix un servei molt ajustat a les necessitats reals.