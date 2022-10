L’Aurora programa un taller d’arts escèniques per a joves de 12 a 25 anys

El proper dissabte 22 d’octubre, de 10 h a 14 h, el Teatre de l’Aurora programa un taller d’arts escèniques contemporànies per contemporànies per a joves que hagin vist, prèviament, l’espectacle “Spoiler Alert: no som unes youtubers qualsevols”. El taller oferirà dinàmiques i exercicis al voltant de l’espectacle així com una posada en comú de les impressions de l’obra. Durant el taller, els assistents treballaran al voltant de les principals temàtiques de la peça (xarxes socials, afectivitat, identitat i noves dramatúrgies) com un lloc de reflexió i construcció col·lectiva. Un dels objectius principals és que cada persona pugui ser conductora i protagonista de la seva recerca escènica, experimentant amb el seu propi cos i amb diferents materials, tècniques i imatges. Per a realitzar el taller els participants hauran de portar roba còmoda, bolígraf i llibreta, i telèfon mòbil.

Com inscriure’s

El preu del taller + l’entrada per a l’espectacle és de 15 € i les places són limitades. Es recomana haver vist prèviament la funció de divendres 21 d’octubre a les 20 h, tot i que també es pot fer el taller i veure posteriorment l’espectacle el dissabte 22 o diumenge 23. Per inscriure’s al taller cal fer-ho a la web www.teatreaurora.cat. Només cal comprar l’entrada d’una de les funcions de l’espectacle (preferentment la de divendres 21) i, molt important: seleccionar la tarifa “entrada + taller” que apareixerà quan triem la localitat de l’espectacle; amb la compra de l’entrada amb aquesta tarifa ja quedareu automàticament

inscrits al taller.

L’espectacle Spoiler Alert: no som unes youtubers qualsevols

El 21, 22 i 23 d’octubre el Teatre de l’Aurora portarà a escena una proposta amb una mirada especialment dedicada als joves. Spoiler Alert: no som unes youtubers qualsevols de la companyia valenciana La Lola Boreal, en què sis joves s’enfronten a la realitat que els ha tocat viure a través d’un espectacle multidisciplinar de dansa i teatre.

Spoiler Alert: no som unes youtubers qualsevols exposa les inquietuds, expectatives i realitats de sis joves intèrprets que provenen de diverses disciplines artístiques (parkour, gimnàstica rítmica, cant, cine, teatre o fotografia) i que no s’havien imaginat mai que participarien en una obra de teatre i dansa contemporània. Autodidactes, inconformistes i amb moltes ganes d’aprendre, mostren el què els fa únics.

Guanyadora del Premi a millor espectacle al XIII Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (CENIT), l’obra de la cia. valenciana La Lola Boreal sorgeix a partir de la peça estrenada el 2014, Bubalú, no todo nos parece una mierda, on les directores de la cia. se submergien en la seva pròpia adolescència, la dels millenials. Ara en canvi, prenen l’escenari joves de la Generació Z per mostrar com es relacionen entre ells i amb el món.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Spoiler Alert: no som unes youtubers qualsevols tindran lloc el divendres 21 i el dissabte 22 d’octubre a les 20 h i el diumenge 23 d’octubre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) i els menors de 25 anys podran gaudir d’una promoció d’entrades a 10€. Totes es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.