Els Maristes celebren els 125 anys de presència a Igualada

“És una joia poder celebrar 125 anys de la presència marista a Igualada. Celebrar 125 anys ens fa necessàriament mirar cap al passat. 125 anys d’història ens parlen de milers d’històries personals, ens parlen d’experiències de vida, ens parlen d’alegries i de dificultats viscudes”. Amb aquestes paraules començava el G. Provincial de l’Hermitage, Gabriel Villa-Real, el seu agraïment a la comunitat educativa d’Igualada amb motiu de la celebració dels 125 anys de la presència marista a la ciutat. Actualment a Igualada hi ha una comunitat de germans, una escola i un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa).

La celebració, que va tenir lloc el dijous 13 d’octubre al col·legi Maristes Igualada, va comptar amb la presència de Marc Castells, alcalde d’Igualada i exalumne de l’escola; de mossèn Josep Maria Riba, Vicari general del Bisbat de Vic, que hi va assistir en nom del bisbe Romà Casanova, i també exalumne de l’escola i Josep Maria Colomer, director dels Serveis Territorials del Penedès, entre altres personalitats.

La directora de l’escola, Montse Pons, en el seu discurs inaugural, va tenir paraules d’agraïment a totes les persones que havien configurat la història d’aquests 125 anys, tant les passades com les actuals, “germans, professorat, alumnat, famílies, col·laboradors i amics i amigues que heu fet possible aquesta història” i va assenyalar la vinculació amb la ciutat: “Els Maristes som una institució molt propera a les persones, participativa i arrelada a la ciutat, on intentem que ensenyament, cultura, esport i esplai vagin de la mà”.

L’alcalde de la ciutat, Marc Castells, va fer un recorregut per la història de la seva família per explicar que tant el seu avi com el seu pare havien estat alumnes maristes, i va expressar la seva emoció per la retrobada amb els seus educadors. L’alcalde, d’altra banda, va aprofitar l’avinentesa per fer posar de manifest que el model escolar de Catalunya, amb l’escola pública i l’escola concertada, és un model a defensar.

El Vicari general del Bisbat de Vic, Josep Maria Riba, apel·lant a l’herència, i a les figures de Marcel·lí i de Maria, va instar les persones que passen per Maristes a ser “artesanes del seu propi desenvolupament”.

Per la seva part, el director dels Serveis Territorials del Penedès, Josep Maria Colomé, pare de l’escola, va posar de relleu els valors que transmet la institució, “una institució transformadora”.

A banda dels parlaments, el moment cabdal i més emotiu de la celebració va ser la col·locació de diferents objectes i missatges dins d’una “càpsula del temps” per part dels diferents membres de la comunitat educativa amb la intenció que d’aquí a molts anys, no s’ha especificat quants, algú ho obri i pugui descobrir les inquietuds dels Maristes l’any 2022. La càpsula es va enterrar al jardí de l’escola, en un espai presidit per una placa commemorativa d’aquests 125 anys. El fi de festa el van posar les cançons del grup U5 Gòspel, un grup de gòspel vinculat a l’escola, creat pel germà Xavi Gual el 2012, que van oferir un tast del seu repertori i van convidar l’audiència a afegir-se als cants.

La paraula que més es va sentir al llarg de la celebració va ser “gràcies”. Un gràcies a totes les persones que durant aquests 125 anys han format part de la comunitat educativa d’Igualada i un gràcies també a les que vindran.