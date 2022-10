El PSC porta al Parlament la demanda de més finançament per l’Abric Romaní

El PSC Anoia ha registrat al parlament una Proposta de Resolució per demanar més finançament i projecció per l’Abric Romaní de Capellades. Un jaciment que fa 40 anys que s’està excavant i en el qual aquest estiu, per primera vegada, s’hi ha trobat restes humanes, el que obre una nova dimensió de l’enclavament i la seva projecció internacional.

Davant d’aquesta rellevant notícia, la diputada de Cultura del PSC al Parlament de Catalunya, Rocío García, va visitar l’Abric Romaní a principis de setembre acompanyada diversos representants socialistes de Capellades i el Consell Comarcal. Constatada la necessitat de garantir el futur de la recerca arqueològica a l’Abric Romaní, es va decidir presentar una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya que s’ha registrat aquesta setmana.

La Proposta de Resolució demana a la Generalitat “establir un estatus diferenciat per a la gestió d’aquest jaciment arqueològic que augmenti els recursos econòmics per garantir l’execució de l’activitat arqueològica i el manteniment de la infraestructura, planifiqui la promoció i difusió científica i dels seus valors culturals que faci realitat el desenvolupament total del Pla Director del Projecte NEAN Parc Prehistòric de Capellades”. I també demana “obrir una línia de suport econòmic a l’Ajuntament de Capellades per contribuir a les despeses que l’està suposant al consistori el desenvolupament de les intervencions arqueològiques a l’Abric Romaní”.

Des del PSC s’espera que aquesta proposta de resolució sigui aprovada pel Parlament i que el govern de la Generalitat l’apliqui amb l’objectiu de que sigui “un suport molt important pel desenvolupament del projecte cultural de Capellades i esdevenir un motor de dinamització a la comarca”.

Els resultats de la recerca científica desenvolupada a l’Abric Romaní fan d’aquest jaciment un dels més importants a nivell internacional pel coneixement del món dels neandertal i el converteixen en un privilegi per Catalunya, l’Anoia i Capellades. El PSC considera que “la seva potencialitat científica i divulgadora sobre la prehistòria i el paleolític pot esdevenir un factor dinamització territorial actuant en els àmbits de la cultura, l’educació, la ciència i l’economia per conèixer com vivien els nostres avantpassats prehistòrics neandertals entre 75.000 i 40.000 anys abans dels present”.