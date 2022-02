L’Aurora presenta un espectacle que reivindica la figura de les àvies quan ja no hi són

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta Me & Magdalena, una peça íntima, delicada, honesta i personal. A través del teatre de paper contemporani, Magda Puig reflexiona sobre la memòria, el record, la ficció i la impossibilitat de conèixer. Una reivindicació a la figura de les àvies i el buit que generen en una família quan ja no hi són. Un espectacle de 25 minuts que tindrà lloc a la sala Les Golfes i que comptarà amb només 16 espectadors per funció.

Com conèixer la teva àvia que va morir molt abans del teu naixement? Me & Magdalena és una peça que parteix d’una investigació del teatre de paper contemporani i que reflexiona sobre la memòria, el record i la ficció. I sobre la impossibilitat de conèixer. Reivindica la figura de les àvies, d’aquelles que no van fer grans lluites, o lluites que es poguessin percebre fàcilment. Les que van restar en l’anonimat, les que es van cuidar de les cures dels nostres pares i mares i que només han passat a la història a nivell familiar. I parla dels forats que tota família té.

Me & Magdalena és una peça íntima, delicada, honesta i personal. A través del teatre d’objectes de petit format, l’espectacle és un petit secret a cau d’orella entre l’artista Magda Puig i el públic. L’actriu i directora no va conèixer la seva àvia i amb aquest projecte reconstrueix un personatge que fa anys que resta intacte. Recupera les múltiples versions d’una dona forta i avançada al seu temps, de l’absència, de les casualitats que canvien els transcurs de la història.

Tres espectacles en homenatge la gent gran

La Programació Gener/Maig 2022 inclou tres propostes en homenatge a la gent gran. A la ja anomenada Me & Magdalena de Magda Puig s’hi suma Iaia de Mambo Project que va tenir lloc l’última setmana de gener i El gegant del Pi (6, 7 i 8 de maig), Què passa quan descobreixes que el teu avi, a qui tant estimes, era franquista? Una punyent peça dirigida i interpretada pel conegut actor Pau Vinyals.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/Maig 2022 que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins el 12 de març a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Me & Magdalena, tindran lloc el divendres 4 i el dissabte 5 de febrer a les 19 h, 20 h i 21 h i el diumenge 6 de febrer a les 18 h, 19 h i 20 h. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.