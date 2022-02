Aigua de Rigat va contractar 130 proveïdors locals el 2021, el 74% del total

Aigua de Rigat -companyia gestora del cicle de l’aigua als municipis d’Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt- ha contractat 130 proveïdors locals durant el darrer any. Aquest volum suposa aproximadament un 74 % del total de proveïdors i prop d’un 54 % del volum de facturació.

Aigua de Rigat contracta proveïdors locals amb el principal objectiu de contribuir a l’enfortiment de les economies locals dels municipis de l’Anoia on presta el servei.

La contractació a través de proveïdors del territori on opera permet a la companyia afavorir les economies locals, cada cop més determinants arran de la crisi econòmica derivada de la pandèmia per la COVID-19. A més, la proximitat en el procés de compres permet reduir la petjada de carboni, un element estratègic en la política de gestió de la companyia. En aquesta línia, amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat a tota la cadena de valor com a eix estratègic de la gestió d’Aigua de Rigat, la companyia promou la contractació de proveïdors socialment i mediambientalment responsables.

Els beneficis que suposa la contractació de proveïdors locals, com és contribuir a reactivar les economies locals, generar ocupació i apostar per la sostenibilitat i la reducció d’emissions, són la base per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, ha destacat que, “amb la contractació de proveïdors locals, demostrem el compromís de la companyia amb el desenvolupament local i l’assoliment dels ODS. Som líders en el sector de l’aigua i tenim un elevat potencial de compra. És per això que, allà on gestionem el servei, volem contribuir a la recuperació econòmica a través de la contractació dels serveis en el territori”.

Els proveïdors locals estan especialitzats i proporcionen el material que es necessita per a l’execució del servei i que compleixen amb els requeriments d’Aigua de Rigat pel que fa a criteris socials, mediambientals i d’excel·lència. “Apostem per una selecció de proveïdors equitativa i transparent, amb un registre de proveïdors que ens assegura que compleixen amb uns mínims requisits en matèria de sostenibilitat, compliance, qualitat, medi ambient, salut financera, i seguretat i salut a la feina”, ha recalcat el gerent d’Aigua de Rigat i ha refermat que “el sector de l’aigua és clau per a la transformació sostenible de l’economia i les economies locals en són una peça indispensable”.

El compromís que Aigua de Rigat estableix amb els proveïdors locals és el respecte als valors de desenvolupament sostenible i principis ètics globals. La companyia focalitza les seves accions en garantir la sostenibilitat en tota la cadena de subministrament, impulsar els seus proveïdors a ser avaluats amb criteris de sostenibilitat i transparència, i la traçabilitat de la contractació i compres.

En termes contractuals i legals, Aigua de Rigat assegura que els contractes de compra incorporin clàusules de desenvolupament sostenible com un codi ètic, objectius del Pacte Mundial, etc. i inclou el requeriment del compliment normatiu en matèria d’igualtat.