L’Aula del Comerç engega una iniciativa per a compartir experiències

L’Aula de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada presenta quatre nous cursos previstos per aquests mesos de setembre, octubre i novembre, enfocats a donar suport als sectors del comerç, mercat i restauració, començaran a final de mes i s’estendran fins el novembre.

Segons les dades de la última enquesta realitzada el mes de juny, el 80% dels usuaris va confirmar que el format online és el preferit per realitzar aquestes formacions. En aquest sentit, el programa amb les 4 píndoles formatives previstes per les properes setmanes, s’impartirà virtualment.

Entre els assistents, s’ha valorat en un 8,3 sobre 10 la satisfacció amb els continguts de les píndoles formatives. Per això s’ha dissenyat un programa amb un format similar, a fi i efecte de proporcionar més consells i petites estratègies de millora a tots aquells comerços que hi estiguin interessats.

Els dies 28 i 30 de setembre, està previst el curs “Fes els teus propis rètols i cartells”. Seguidament, el dia 6 d’octubre, la píndola sobre “Google My Business i Conca Comerç”. A continuació, el 27 d’octubre el curs “Mètodes de pagament” i finalment, els dies 9 i 11 de novembre, la píndola “Què és i què no és la comptabilitat?”. Tots seran a la mateixa hora, de les 15:00 a les 16:30h, seguint els resultats de l’enquesta. Per tal de garantir l’assistència i dur el control de l’activitat és necessària la inscripció prèvia al portal web de l’Àrea de Comerç: https://www.comerçigualada.cat/aula/.

S’inicia “El Cafè del Comerç”

Des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada s’impulsa també una nova iniciativa; el cafè del comerç. Aquells que disposin d’una estona abans d’obrir a la tarda, una vegada al mes podran assistir al “cafè del comerç”, un espai dedicat a compartir experiències del sector. En cada edició es mantindrà una conversa amb un invitat o invitada que compartirà el seu cas d’èxit en algun aspecte del seu negoci.

La primera edició està prevista pel proper dimarts 21 de setembre a les 15:30h, al Cafè de l’Ateneu. Tots aquells que hi estiguin interessats, s’hauran d’inscriure enviant un correu electrònic a comerc@aj-igualada.net.

Cal recordar que l’Àrea de Comerç també té a disposició del sector un altre recurs de caire formatiu. Es tracta del Tauler de Recursos, que es pot trobar dins l’apartat de l’Aula de Comerç de la web de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada (www.comerçigualada.cat). En aquest espai s’hi publiquen ofertes formatives organitzades per altres entitats o organismes. La gran majoria són també bonificades i consegüentment no suposen un cost econòmic pels inscrits.