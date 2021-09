El Naturveg ampliarà el focus i es fixarà també en la moda o l’automoció

Aquest proper dissabte 18 de setembre, Igualada acollirà la 4a edició del Naturveg, el festival de Cultura Vegana i 100% vegetariana d’Igualada. La jornada està organitzada per l’associació Nou Centre amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada i la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

L’edició d’aquest any del Naturveg es realitzarà a l’avinguda dels Països Catalans, de les 11 del matí a les 9 del vespre, on hi haurà un espai amb les principals novetats de productes vegetarians i vegans i comptarà, també, amb diverses activitats com ara mostres de cuina, xerrades i música en directe.

Hi haurà xerrades amb divulgadors del món vegà com Sandra Galvé que oferirà una mostra de cuina centrada en conèixer les proteïnes vegetals o Miquel Cuenca (El Vegano Marrano) que oferirà receptes de pasta amb salses veganes. Les xerrades no se centraran només en el món de l’alimentació sinó que també es parlarà d’altres àmbits del veganisme com ara la moda o fins i tot l’automoció.

Joan Boix, president de l’associació Nou Centre, ha posat en valor el festival que “s’ha convertit en un referent pel que fa a la cultura vegana i una oportunitat per conèixer de prop productes, receptes i aliments tot fent activitats en família”

De la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha celebrat que el festival Naturveg arribi a la seva 4a edició i es consolidi, “posant a Igualada com a referent de la cultura vegana i vegetariana que cada vegada interessa a més gent”.