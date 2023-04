L’Aula de Comerç presenta nous cursos gratuïts

L’Aula de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada ha programat dos nous cursos per als mesos de maig i juny. Els cursos s’adrecen als comerciants igualadins i són gratuïts. Els cursos tindran lloc a l’Espai Cívic Centre i són presencials.

El primer curs tindrà lloc l’11 de maig de les 15h a les 17h i serà sobre “Planificació de campanyes al punt de venda”. Estarà impartit per Bibiana Becerra, experta en Visual Merchandising per a comerç de proximitat, tècnica en V.M. per Window Disseny BCN i postgrau en interiorisme comercial per Àrtidi BCN. S’estudiarà què i com realitzar cada campanya; decoració, la seva funcionalitat, on comprar materials i com utilitzar-los. S’ensenyarà com fer un briefing mensual del pla general per seguir al comerç. L’objectiu del curs és aprendre a comunicar i promocionar les campanyes anuals, planificar-les, revitalitzar-les i impulsar l’activitat comercia mitjançant planogrames. També organitzar un pla estratègic de campanyes i saber avançar-se a les necessitats dels clients potencials.

El segon curs serà “Tendències al retail. Mirem al futur” i tindrà lloc el sis de

juny de les 15h a les 17h, a càrrec també de Bibiana Becerra. Els continguts seran sobre el metavers al punt de venda, l’experiència performàtica, la venda simbiòtica, el comerç sostenible, l’establiment temporal i les Pop Up de proximitat.

Els cursos requereixen inscripció prèvia. Es poden fer a la web comerçigualada.cat on hi ha tota la informació sobre els cursos i el formulari d’inscripció.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, ha aprofitat la presentació d’aquest nou cicle de cursos per animar als comerciants a participar d’aquestes formacions gratuïtes que tenen l’objectiu de donar noves eines o millorar les ja existents i ajudar a potenciar els seus establimen