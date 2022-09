Torna el curs d’autodefensa per a dones de la Mancomunitat de la Conca

Gràcies a l’èxit de la primera edició, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha decidit reeditar el Curs d’Autodefensa Feminista “Fem Tribu”, una formació per apoderar les dones i donar-los eines per defensar-se davant de les agressions a què estan exposades diàriament.

Les participants de la primera edició, celebrada de març a juny, en fan una valoració molt positiva, i destaquen que va més enllà d’un taller d’autodefensa i esdevé “una experiència transformadora” ja que ajuda a incorporar la perspectiva de gènere en el dia a dia i a revisar l’educació que hem rebut com a dones.

El curs, que està organitzat per l’àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, tindrà lloc els mesos d’octubre, novembre, desembre i gener i es farà cada dimarts de 19 h a 21 h al Centre Cívic Nord d’Igualada. El curs s’adreça a totes les dones dels municipis de la Conca d’Òdena.

En total s’impartiran 12 sessions on es treballarà l’apoderament emocional a través de la psicoteràpia feminista, l’autodefensa davant les violències masclistes normalitzades i les ciberviolències, l’autodefensa en l’àmbit polític i públic, davant l’assetjament laboral, també en l’àmbit sexual i afectiu i, finalment, l’autodefensa física i la consciència de l’espai. Totes les sessions aniran a càrrec de professionals i entitats especialitzades d’arreu del país com Indàgora, Quatre Cantonades, Equilàtera, Aina Troncoso, Les Magranes o Karin Konkle, i es faran en format taller per tal de reproduir de la manera més real possible situacions quotidianes en les quals les dones poden patir agressions.

El curs té un cost total de 10 euros, i les inscripcions ja estan obertes a través de la pàgina web www.micod.cat. Per a més informació podeu escriure a igualtat@micod.cat. La data límit per inscriure-s’hi és el 30 de setembre. L’aforament és limitat.