L’Anoia deixa d’estar en risc alt de rebrot per primer cop des del setembre

Ja fa setmanes que sembla que la situació sanitària a Catalunya en general, i a l’Anoia en particular està millorant ostensiblement. Tant és així que aquest dijous s’ha deixat d’estar en risc de rebrot alt per primera vegada des del passat més de setembre, pràcticament vuit mesos. Així, actualment la comarca està en un risc de rebrot de 94 punts. La resta de dades sanitàries també son esperançadores. La taxa de reproducció es situa a 0,49 i el ritme de vacunació està sent molt elevat. Aquesta darrera setmana s’ha superat el rècord de primeres dosis administrades, amb 4.525 i ja hi ha 37.465 anoiencs i anoienques amb aquesta primera dosi. A més, ja n’hi ha 15.457 amb les dues dosis.

Des del Departament de Salut ja es plantejava que entre finals de juny i principis de juliol ja es començaria a vacunar la última franja d’edat adulta, aquells entre 18 i 40 anys. Sembla que, poc a poc, la normalitat anirà tornant.