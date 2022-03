L’alberg Can Roviralta dels Hostalets de Pierola acull a joves ucraïnesos

Des d’aquesta mateixa nit, les instal·lacions municipals dels Hostalets de Pierola es posen a disposició d’una vintena de joves procedents d’Ucraïna amb la coordinació de l’Ajuntament, l’empresa que gestiona l’alberg, la Fundació Diagrama i la Direcció General Atenció Infància i Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

Els Hostalets de Pierola s’afegeix a les accions de suport a la població que ha hagut d’emigrar d’Ucraïna per la guerra i que arriben a Catalunya. En aquest cas, l’alberg Can Roviralta acull una vintena d’adolescents integrants d’un equip de futbol que s’estaran al poble al llarg de les pròximes setmanes. La Fundació Diagrama, que també gestiona el centre de joves de Can Gras, i la Direcció General Atenció Infància i Adolescència (DGAIA) coordinaran la seva estada.

La petició a l’Ajuntament s’ha fet en només unes hores i des del consistori s’han fet totes les gestions necessàries per fer-ho possible. També s’estan fent els contactes amb entitats com el CF Hostalets per poder oferir activitats i mirar de donar la resposta més adequada a les necessitats que puguin tenir.

Recordem que, des dels Hostalets de Pierola, s’han traslladat dos canals principals per poder ajudar: Donatius a Creu Roja i crida als veïns i veïnes amb disposició d’acolliment particular que ho poden comunicar a través de l’apartat ‘Digues la teva’ de l’App municipal.