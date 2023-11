L’Ajuntament d’Òdena aprova el protocol intern per situacions d’assetjament sexual

Publicitat

L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat el protocol intern per a situacions d’assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament. Es tracta d’un compromís institucional per a l’erradicació total d’aquestes conductes i per garantir la salut i els drets de totes les persones que pateixen aquestes situacions.

Per tal de donar-lo a conèixer a tot el personal municipal, l’Ajuntament en farà una presentació adreçada a totes les persones treballadores de l’Ajuntament el pròxim dimarts 5 de desembre, a les 13.30 hores.

El Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe vigent a l’Ajuntament es va aprovar l’any 2011, i l’ens va considerar oportú realitzar-ne una actualització.

Per a la redacció i assessorament del nou document del Protocol es va demanar un recurs tècnic a la Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona , que va ser aprovat el maig de 2022. En aquest sentit, l’Ajuntament va rebre assessorament per la redacció del protocol.

Amb l’aprovació, s’ha establert destinar al pressupost del 2024 1.500 euros, revisables anualment, per a cobrir i fer front a les eventuals mesures de reparació que es puguin determinar en la resolució de casos d’assetjament que es presentin, si fos el cas.

Des de l’Ajuntament d’Òdena es considera que totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a la salut en el treball, a ser tractades amb igualtat i a no patir discriminació als llocs de treball; l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe atempten contra aquests principis motiu pel qual el protocol es va aprovar per unanimitat durant el ple ordinari del passat 2 de novembre.

