L’Ajuntament de Vilanova anuncia la compra d’un local que destinarà a les entitats

Una quarantena d’entitats locals van participar aquest divendres en la tradicional recepció de Nadal que cada any els ofereix l’ajuntament de Vilanova del Camí, la primera sense restriccions després de la pandèmia per la Covid-19. La cerimònia, que es va fer a Can Papasseit, va començar amb la projecció d’un audiovisual realitzat a partir de vídeos breus enviats per les mateixes associacions tot recollint els millors desitjos per al 2023.

La part audiovisual d’aquest acte és sempre una sorpresa perquè depèn, en bona part, del material que envien les mateixes entitats. I aquest any, les felicitacions nadalenques no podien haver estat més originals. Ambientades en un western, cantades, encistellant durant un entrenament, a l’escola, al Centre d’Innovació… van ser més d’una vintena de vídeos els que van dibuixar un somriure entre els assistents i que durant el refrigeri van oferir tema de conversa.

El regidor d’Esports, Rafael Gabarri, va ser l’encarregat d’obrir l’acte, i ho va fer amb agraïments a l’esforç que fan els clubs i entitats que omplen d’activitat la vila durant tot l’any.

La regidora de Cultura, Carlota Silva, també va tenir paraules de reconeixement i gratitud cap a les entitats culturals i socials que, malgrat les circumstàncies, sempre han col·laborat amb l’ajuntament i han organitzat multitud d’activitats, pràcticament una diària, va destacar la regidora.

L’alcaldessa Noemí Trucharte va cloure l’acte manifestant el seu orgull pel dinamisme del teixit associatiu del municipi. “Sou l’enveja de la conca perquè a Vilanova no es para mai, sempre hi ha activitat”. Trucharte va aprofitar l’acte per fer un anunci important i és que l’ajuntament està negociant la compra d’un local que té previst dedicar a les entitats locals. Aquesta és una vella reivindicació de les associacions, ja que moltes no disposen d’un espai on poder reunir-se o disposar d’un magatzem mentre que d’altres estan pagant un lloguer per tenir aquest espai.

L’acte es va acabar amb el repartiment de les postals, els calendaris de Nadal i també d’un petit present per a cada entitat. I, mentrestant, es va poder gaudir d’un refrigeri i una bona estona de conversa.

Recepció al personal municipal

El mateix divendres al migdia, el consistori vilanoví també va oferir la recepció oficial al personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí al Centre d’Innovació Anoia. En l’acte es va aprofitar per donar la benvinguda al nou personal que en els darrers dos anys s’ha incorporat a la plantilla municipal i que no havien pogut participar en un acte de trobada com aquest, amb motiu de la pandèmia per Covid-19.