La mediació, una eina estrella per resoldre conflictes

Aquest servei, més ràpid i econòmic que la via judicial, ha resolt amb acord entre les parts gairebé un 50% dels casos tramitats a Catalunya el 2022

Els conflictes són tan antics com la humanitat i no necessàriament són negatius, cal transformar-los, gestionar-los. Conflictes en l’àmbit familiar, com divorcis, herències, cura de familiars; conflictes comunitaris i de convivència; conflictes en l’àmbit laboral o esportiu, en són alguns exemples molt comuns. En aquests casos la mediació és una eina eficaç per gestionar conflictes i evitar acabar als tribunals. Enguany el Centre de Mediació de Catalunya ha gestionat prop de 3.000 expedients, dels quals s’han fet més de 700 mediacions, i pràcticament la meitat d’aquestes han acabat amb un acord entre les parts implicades.

El Centre de Mediació de Catalunya és un organisme del Departament de Justícia, Drets i Memòria, responsable de la promoció i l’impuls de la resolució alternativa de conflictes. La mediació és un mètode en el qual, de manera voluntària, les parts confrontades intenten arribar a un acord satisfactori. És més ràpid i econòmic que la via judicial i permet gestionar les disputes amb confidencialitat.

Solucions a mida de les necessitats

La mediació es fa en un context menys formal, en comparació amb els jutjats, i això facilita trobar solucions constructives, assumibles i adaptades a les necessitats de tothom. És a dir, les parts en conflicte tenen la llibertat de decidir fins a on volen arribar per aconseguir un possible acord, sota l’orientació d’una persona mediadora.

L’experiència en resolució de conflictes demostra que escoltar i sentir-se escoltat, gràcies a l’assistència d’un professional, obre les portes a empatitzar amb l’altra persona i començar a veure les coses que es tenen en comú, més enllà de les diferències que ens separen. El professional de la mediació posa les bases d’una comunicació fluida, basada en el respecte, que permet restablir els ponts de diàleg i millorar la convivència.

Una Catalunya menys judicialitzada

El Govern aposta per una Catalunya mediadora, que fomenti la gestió dels conflictes, la resolució dialogada i la cultura de pau. En aquest sentit, la mediació és un dels mètodes estrella per transformar conflictes i evitar anar als jutjats. De fet, el Departament de Justícia, Drets i Memòria actualment està elaborant una llei general de prevenció, gestió i resolució de conflictes per regular tot el procediment de la mediació. La futura llei posarà encara més a l’abast de les persones i de les empreses els beneficis d’aquest sistema alternatiu de resolució de conflictes i, de pas, descongestionarà els tribunals.

A la mediació, hi poden arribar tota mena de conflictes: temes de l’àmbit familiar (separacions, divorcis, cura i atenció de gent gran, adopcions o acolliments, designació de tutors, règim de visites, qüestions econòmiques derivades de la tutela d’infants herències, pensió per aliments); conflictes per convivència, gestió de les diversitats. Conflictes relacionats amb el dret a l’habitatge relatius a lloguers o reclamacions de quantitat; i conflictes en les organitzacions, empreses, entre fundacions o associacions, etc.

Ni vencedors ni perdedors

No hi ha, ni es busquen, persones vencedores ni perdedores, sinó persones que s’esforcen per trobar les millors solucions compartides que puguin ser vàlides i acceptables per a totes les parts. En els conflictes, on els sentiments i les emocions estan a flor de pell, causa una gran angoixa i frustració sentir-se com a part perdedora. La mediació evita aquesta etiqueta i, per tant, facilita la superació del conflicte i ajuda a tancar ferides i preservar les relacions.

Si ningú no se sent perdedor i les parts han aconseguit dialogar, serà molt més fàcil que en el futur puguin mantenir algun tipus de relació i prendre decisions sobre els interessos comuns. Aquest avantatge és especialment significatiu en el cas de ruptura amb fills menors, per exemple.

En conflictes en l’àmbit de la comunitat, una mediació possibilita que les parts puguin parlar, decidir, i assumir compromisos comuns des de la col·laboració i el respecte, contribuint, per tant, a preservar la pau social en les relacions ciutadanes. Es pot recórrer a aquest servei sempre que no s’hagi iniciat un procés judicial i això no invalida el dret a acudir a la via judicial posteriorment en cas que no hi hagi acord.