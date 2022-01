L’A3 Leather Innovation Center ofereix el primer curs massiu en línia de Tècnic en Adoberia que es fa a Europa

L’A3 Leather Innovation Center de la Universitat de Lleida, al Campus Universitari d’Igualada, ofereix un nou curs massiu en línia de Tècnic en Adoberia, el primer d’aquestes característiques a Europa. Els MOOC (Massive Open Online Course) són cursos en línia dirigits a un ampli nombre de participants a través d’Internet segons el principi d’educació “oberta i massiva”.

La formació en Tècnic d’Adoberia consta de 25 hores de classes virtuals i 25 hores lectives presencials. S’ha posat en marxa després d’una prova pilot realitzada en diverses empreses del sector de la pell a Igualada que ha permès detectar-ne les necessitats i crear un protocol específic d’actuació per cobrir-les. Les empreses són: Morera Pell, Curtidos Badia Sau, Proyecto Fontanellas y Martí, Curtidos Riba Guixà, Procés de Pèl i Pell, Intraval i Igualadina de Depuració i Recuperació (IDR). Els estudiants podran realitzar pràctiques en aquestes empreses col·laboradores i perfeccionar les habilitats adquirides al llarg del curs.

Anna Bacardit, directora del grup de recerca igualadí A3 Center, destaca que el nou curs està enfocat a impulsar bàsicament dues competències en el sector industrial de la pell: la digitalització i la sostenibilitat. Precisament aquest és un sector amb una forta presència a la capital de l’Anoia, però “costa trobar joves que s’hi vulguin dedicar i el personal que hi treballa ja té una edat; cal facilitar un relleu generacional”, detalla Bacardit.

En aquesta formació s’adquiriran coneixements generals i específics en els camps dels processos de fabricació de la pell, la química de la pell, les operacions de processament en humit, la mecànica, l’acabat, la qualitat de la pell, la sostenibilitat mitjançant les tecnologies netes disponibles i la vigilància dels riscos.

L’A3 Center impulsa aquest curs en el marc del projecte europeu Skills4Smart Textiles, Clothing, Leather and Footwear (TCLF) Industries 2030 juntament amb Euratex, organització que treballa per aconseguir un entorn favorable per al sector del tèxtil i la confecció dins de la Unió Europea (UE), i diversos socis europeus. La UdL i el centre de recerca igualadí són dues de les 115 institucions, organitzacions i empreses que han signat recentment el Pacte per a les Competències TCLF, comprometent-se a millorar l’atractiu dels sectors del tèxtil, la moda, la pell i el calçat i invertir en la requalificació dels treballadors, integrant competències ecològiques i digitals.

A partir de principis d’aquest any 2022, la Comissió Europea oferirà als signants del Pacte per a les Competències beneficiar-se de la col·laboració a nivell de la UE, nacional i regional i, en particular, accedir a xarxes, coneixements, orientació i centres de recursos. Cal tenir en compte que la indústria tèxtil i de la confecció és un pilar essencial de l’economia local en moltes regions de la Unió Europea, com és el cas d’Igualada i la comarca de l’Anoia.

Un dels objectius d’aquest pacte és dissenyar i desplegar cursos que promoguin les últimes tecnologies, eines i competències digitals i fomentin activitats de durabilitat, reparació i gestió de residus (competències verdes), en particular habilitats de disseny circular. És en aquesta línia que s’ha impulsat el curs de Tècnic en Adoberia, que s’impartirà online i amb pràctiques en empreses d’Igualada.

La formació es pot iniciar en qualsevol moment de l’any. Tindrà un mínim cost per als inscrits ja que inclou sessions pràctiques, les quals donen valor afegit al curs. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a info@a3center.cat.