La Urban Running Night Show torna a Igualada en el format habitual

Aquest dissabte torna la Igualada Urban Running Night Show, la tradicional cursa urbana d’Igualada oberta a tothom que arriba a la seva 11a edició. Com és habitual, l’esdeveniment comptarà amb una sèrie de curses per a totes les edats que transcorren pel centre de la ciutat i són ideals per gaudir en família, en parella o amb els amics.

La regidora d’Esports, Patrícia Illa, acompanyada del regidor de Comerç, Jordi Marcè; el director d’Ocisport, Albert Balcells i la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià han presentat l’onzena edició d’aquesta cursa que recupera el seu format habitual després de dos anys marcats per la pandèmia que van obligar a fer-la en format virtual.

Illa ha destacat que aquest esdeveniment, totalment consolidat a la nostra ciutat, “és una festa del running amb participació familiar i que omple el centre de la ciutat amb la implicació dels comerços de proximitat”. De la mateixa manera, el regidor de Comerç ha posat en valor “l’atracció i el dinamisme que genera aquesta cursa a la ciutat amb un ambient distès i familiar”.

Albert Balcells, d’Ocisport, ha explicat que el dissabte es duran a terme 3 curses: la popular amb sortida a les 18:30h de 5 km que dona 2 voltes al circuit urbà de 2,5 km; la Mini Run by Kids&US a les 17h per a nens de 3 a 5 anys nascuts del 2017 al 2019, aquesta cursa és apta per córrer amb acompanyants i són només 500 metres i la Kids & US Run amb sortida a les 17:40h per a nens de 6 a 11 anys nascuts del 2011 al 2016 i que dona una volta al circuit de 2,5 km. Totes les curses s’inicien i acaben a la Rambla de Sant Isidre.

Amb la inscripció s’inclou el dorsal de participació, cronometratge, serveis mèdics, assegurança d’accidents, avituallament líquid al final de la carrera i un obsequi commemoratiu.