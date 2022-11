Premis Ciutat d’Igualada en femení

Aquest diumenge vaig assistir, novament, a la gala dels Premis Ciutat d’Igualada i aquest any, malgrat creiem que cal revisar i actualitzar el certamen, no puc més que felicitar-me per dos motius. El primer ha estat comprovar que, finalment, el govern de la ciutat ha entès la necessitat de revertir la bretxa de gènere que existia a la composició dels jurats dels diferents Premis on la presència de dones era minoritària davant la dels homes. Des d’Igualada Som-hi portàvem tres anys reclamant corregir-ho i, finalment, aquests han comptat amb la presència d’un elevat nombre de dones. Igualada Som-hi sempre hem sabut que a Igualada hi ha dones preparades i referents que podien formar part dels jurats i aquest any sembla que el govern, per fi, les ha trobat, no podem més que felicitar-nos per haver aconseguit aquesta paritat.

El segon motiu, i aquest amb una especial transcendència per mi, ha estat l’atorgament del Premi Mossèn Còdol al Compromís Social i Cívic a l’associació Dones amb Empenta. Aquesta entitat ha celebrat el 25è aniversari des de la seva fundació el 1996, quan un grup de dones van crear un espai per acompanyar altres dones davant una realitat sovint invisibilitzada com és la violència masclista.

Aquest proper divendres serà el 25-N, dia declarat per la ONU com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. La violència contra dones i nenes és un problema real, segons dades de la ONU una de cada tres dones es veu afectada per algun tipus de violència de gènere (violència sexual, violència en la parella, violència en l’àmbit laboral, explotació sexual i reproductiva, mutilació genital, matrimoni forçat,…) i cada 11 minuts al món una dona o una nena mor assassinada per un familiar.

Aquesta realitat no és aliena a la nostra ciutat i a la nostra comarca, no és allò que li passa a altres i les dades de Dones amb Empenta malauradament ho evidencien. El Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista d’Igualada gestionat per l’entitat va atendre l’any 2021 a 882 dones, quasi mil dones a la nostra comarca, sense distinció de classe, origen o orientació sexual, van demanar ajuda davant el patiment que estaven vivint.

La ONU destaca aquest any a la seva campanya amb motiu del 25-N que davant la major sensibilització i l’impuls que han rebut en les agendes governamentals les lleis i polítiques de lluita i prevenció de la violència contra les dones s’ha produït també un increment dels moviments antidrets, els grups antifeministes que han provocat una reacció contra les organitzacions de drets de les dones i un augment dels atacs contra les activistes. I per això crec que aquest guardó concedit a Dones amb Empenta és una gran notícia, un reconeixement a la seva tasca i també una oportunitat per a la visibilització d’aquesta realitat que, malgrat ser una de les violacions dels Drets Humans més extesa i devastadora, és també invisible per la impunitat de la que gaudeixen els autors i el silenci i l’estigmatització que pateixen les víctimes.