La setmana vinent, Fira de l’Ensenyament en format virtual

L’Ajuntament d’Igualada, en coordinació amb els centres educatius de la ciutat, ha posat en marxa la web firaensenyamentigualada.cat, on l’estudiantat i les famílies hi trobaran concentrada tota la informació dels ensenyaments postobligatoris que s’ofereixen a Igualada.



Amb aquest nou format, es posa a disposició de les persones un Punt d’Orientació on rebran atenció personalitzada a través d’un equip de professionals especialitzats, procedent dels serveis municipals d’Ig-Nova Ocupació i de La Kaserna. Concretament es prestaran dos tipus de serveis: un per a consultes ràpides, on joves i famílies podran trucar per telèfon per resoldre dubtes en els horaris d’obertura de la fira: divendres 16 de 9 a 18h i dissabte 17 d’abril de 10 a 14h, i un altre per a assessoraments més llargs personalitzats, concertant cita prèvia, ja sigui de tipus presencial, per videoconferència o telefònica, amb l’equip de professionals. Aquest darrer servei d’assessorament s’oferirà durant tota una setmana, a partir del 19 d’abril i fins el dia 23, ambdós inclosos.