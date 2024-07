La Ruta de la Tapa es transforma en la Ruta del Timbal del Bruc

Al Bruc el timbal és un element molt representatiu del municipi

Després de la gran participació de les últimes edicions de La Ruta de la Tapa, l’Ajuntament del Bruc i els restaurants i bars del municipi posen en marxa durant els darrers quatre dijous a la nit del mes de juliol (4, 11, 18 i 25) la proposta gastronòmica “Ruta del Timbal del Bruc”. Una iniciativa que seguirà tenint els productes locals com a protagonistes.

Amb l’objectiu de promoure la gastronomia local entre els veïns i veïnes del Bruc i dels pobles del voltant i apostar pel producte local, que té el suport econòmic de comerç de la Diputació de Barcelona.

Els restaurants i bars adherits a la Ruta del Timbal ens proposen deu tapes inèdites en forma de timbal fetes amb producte local i beguda per només 4€. Per participar només cal que aconsegueixis el díptic de La Ruta del Timbal als restaurants participants i segellar totes les tapes de cada restaurant. A més de conèixer les degustacions proposades per cada establiment, podràs optar al sorteig d’una nit d’allotjament per a dues persones a l’Hotel Can Farrés o un sopar per a dues persones en el restaurant guanyador del millor timbal 2024.

Els restaurants participants de la Ruta del Timbal 2024 són els següents: Bar Granada, El Bar de la Pixina, Casal Familiar, La Tasqueta, Cafeteria Queralt, Restaurant Montserrat Parc, Hotel del Bruc, Bar Anna, Vinya

Nova i Sant Jeroni.