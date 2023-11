La reconeguda obra “Scratch” arriba al Teatre de l’Aurora

Publicitat

Aquest divendres arriba al Teatre de l’Aurora Scratch, un espectacle on l’actriu Clara Mingueza desplega una gran interpretació que connecta tant amb el públic jove com adult. Amb text de Daniel J. Meyer i música de Paula Jornet, l’espectacle ja ha passat per sales i festivals de primera línia com els festivals Grec i Temporada Alta i la sala La Villarroel de Barcelona.

Entres a la disco. DJ Laureen comença a punxar. Els beats comencen a moure’t els peus, balles? Sí, comences a ballar. Els llums t’enlluernen, et flipen! Vas a la barra. Demanes… alguna cosa. El que sigui. Et miren. Voldries… però potser no vols. Pots dubtar-ho? Sí… o no.

A Scratch una DJ ens explicarà, a ritme de sessió de música electrònica, el seu món i les seves experiències. Veurem com és el seu dia a dia, tant en el món de la nit com a casa seva amb la seva parella. I descobrirem el seu anhel més amagat: tornar a tocar la guitarra, tenir la seva pròpia veu, ser compositora indie. Posarà en conflicte les conseqüències de l’exposició social, els pactes dels flirtejos de la nit, els límits permesos a les dones en la sexualitat i la seducció, i els possibles malentesos, dubtes i contradiccions en les decisions pròpies. Són totes vàlides? Han de ser permanents o poden canviar instant rere instant? I sobretot, som capaços d’acceptar-les sense prejudicis?

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Scratch tindran lloc el divendres 1 de desembre a les 20 h i el dissabte 2 de desembre a les 20 h i el diumenge 3 de desembre a les 19h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia.

Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Compartir