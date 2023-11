La Biblioteca Central acull l’exposició “Joguets i escriptors”

Publicitat

L’exposició «Joguets i escriptors», que es podrà veure del 5 al 27 de desembre és una de les activitats més destacades de l’agenda del mes a la Biblioteca Central d’Igualada. La mostra combina textos dels autors clàssics de la literatura catalana i joguets del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres. Per exemple Mercè Rodoreda parla de les nines trencades; Josep M. de Sagarra, de les pilotes de reglament; el cartellista Carles Fontserè, dels cotxes Bugatti de llauna i de pedals; i Anna Murià, dels Reis d’Orient en els anys de la República, entre d’altres.

Aquest mes de desembre la Biblioteca també participa a la Marató de TV3 dedicada a la salut sexual i reproductiva amb dues xerrades obertes a tothom, a càrrec de la llevadora Xènia Bertran. D’una banda el dimarts 14 a les 6 parlarà de l’educació sexo-afectiva per a pares i mares, i d’altra banda el dimecres dia 20, a 2/4 de 7, del climateri i sexualitat.

L’agenda del mes ja comença una mica abans, aquest divendres dia 1 a les 7 de la tarda, amb la xerrada que oferirà el doctor en Filosofia Joan Ordi, per parlar del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. En l’àmbit estrictament literari l’escriptora Carlota Gurt serà a la Biblioteca el dimecres dia 13 de desembre a les 7, per parlar del seu tercer llibre, el recull «Biografia del foc», que publica amb Proa després de la novel·la «Sola» i del recull «Cavalcarem tota la nit.» Uns dies més tard, el dilluns 18 2/4 de 7 de la tarda, una altra presentació aquest vegada del conte «Un estel al cel de Vallfogona», d’Alba Llobet i Roser Miquel. Es tracta d’una història il·lustrada per Ignasi Blanch i ambientada en aquest poble que va veure néixer el famós capellà. Aquest acte posa punt final a les activitats que durant aquest any s’han fet a la Biblioteca amb motiu dels 400 anys de la mort d’aquest il·lustre personatge.

