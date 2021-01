Una nit de Reis més especial que mai a Igualada

La nit de Reis a Igualada del 2021 va ser més especial que mai. Un programa de la Fundació Reis d’Igualada emès per Youtube, Canal Taronja i que es va poder veure també per Veuanoia.cat va tenir tot el protagonisme.

Conduït pels joves igualadins Sol Carner i Marc Tarrida, el programa -que estava gravat íntegrament des de feia dies- va permetre veure les actuacions, primer, de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i el cantant Roger Argemí amb l’Himne dels Reis d’Igualada al bell mig de la plaça de l’Ajuntament, i posteriorment, la coral Juvenil Xalest cantant l’himne del Patge Faruk des de l’interior de la basílica de Santa Maria.

Els Reis, acompanyats del Patge Faruk van entrar a la plaça de l’Ajuntament pel carrer de l’Argent, amb una comitiva de patges que portaven torxes, com succeïa a inicis del segle XX. El vídeo, realitzat per l’empresa igualadina Events, també va comptar amb un “flaixbac” dels anys quaranta, per a recordar l’aparició del Patge Faruk a la festa igualadina. Els Reis, que varen pujar les escales de l’Ajuntament amb la presència de la Banda Musical d’Igualada, van ser rebuts per primera vegada en el Saló de Sessions, per la consellera de cultura Àngels Ponsa i l’alcalde Marc Castells. Després del missatge del rei Baltasar i del Patge Faruk i la finalització del programa -de 30 minuts de durada- es va produir l’encesa de focs d’artifici en diferents indrets de la ciutat, que donaren inici a un repartiment de regals més “màgic” que mai per als igualadins.

Podeu veure el vídeo si busqueu “nit de Reis d’Igualada 2021” a Youtube.

