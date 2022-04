La Mobile Week torna a Igualada amb vuit xerrades i dos tallers

Igualada serà, de dimecres a divendres de la setmana vinent, novament seu de la Mobile Week Catalunya, amb activitats organitzades per l’Ajuntament i TICAnoia amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a la ciutadania i crear espais de debat i reflexió sobre la tecnologia en la societat.

La nostra serà una de les 16 ciutats del país on es farà la Mobile Week, en el marc d’aquesta iniciativa de Mobile World Capital Barcelona impulsada conjuntament amb la Generalitat. La 4a edició té com a lema ‘On la tecnologia i la societat connecten’ i girarà al voltant de temàtiques com la protecció dels drets digitals de la ciutadania, la desinformació i la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de l’educació per formar joves i, alhora, potenciar l’augment de perfils femenins.

El programa a Igualada començarà dimecres 4 de maig amb la sessió inaugural i la xerrada a càrrec de Karina Gibert, directora del centro de investigación Intelligent Data Science & Artificial Intelligence (IDEAI-UPC) en UPC realitzarà la xerrada sobre fomentar vocacions en joves, mostrant projectes del IDEAI-UPC. També, a l’espai Malla tindrà lloc el “Curs d’impressió 3d” adreçat a no iniciats. A l’escola Mowgli, obert a tothom, xerrada de Conxi Perez, cofundadora de RollDBox Games. Ens aportarà una mirada cap als Videojocs amb valors.

Dijous 5 de maig hi ha programat un taller de robòtica i programació a l’Escola Pia, de la mà d’Inquiet, “Valentina a les Aules”, un espectacle teatral a l’escola Gabriel Castellà per acostar la ciència al alumnat. També, el dia 5, Nuria Salan, una química catalana, farà la xerrada “L’enginy invisible” al Milà i Fontanals, on ens parlarà sobre la visibilització del talent femení. Clourà la jornada, Sergi López Gil, expert en ciberseguretat industrial, amb la xerrada Ciberseguretat, protegeix-te i no et deixis enganyar.

Finalment el divendres 6 de maig, Sergio Sayago, Doctorat Cum Laude en Informàtica farà una xerrada sobre la relació de la tecnologia amb la gent gran. I a la tarda tindrà lloc la presentació dels projectes i entrega de premis de la Primera Makeathon.