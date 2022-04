Igualada necessita un canvi!

Estimem Igualada i aquest ha estat, és i serà sempre el punt nuclear de la candidatura d’Esquerra Republicana d’Igualada i, òbviament, també el meu. De fet, quan vaig fer el pas endavant sent candidat d’ERC a les passades eleccions municipals del 2019 tenia molt clar que la meva voluntat era transformar la ciutat i aportar-hi idees, propostes i il·lusió. Ser alcalde, per mi, no era una finalitat en si mateix sinó la manera de fer possible un projecte per Igualada que la tornés a fer una ciutat capdavantera i referent.

Des del meu humil punt de vista, Igualada ha perdut molts trens i moltes oportunitats en aquests 11 anys del govern actual. No s’ha fet allò que era imprescindible fer: afrontar els reptes de present i de futur per deixar als nostres fills i filles una ciutat molt millor, amb moltes més oportunitats. Malauradament el govern actual de la ciutat no ho ha fet, malgrat que és cert que ha aplicat petites millores durant aquests tres mandats.

Però ara no podem seguir amb aquesta pluja fina. Ara cal, i és urgent fer-ho, planificar la ciutat, augmentar recursos en serveis socials perquè ningú quedi enrere, implementar una fiscalitat progressiva que faci que els impostos que paguem siguin justos, especialment de l’IBI, per tal que qui tingui més pagui més i qui tingui menys pagui menys. També calen polítiques serioses d’habitatge per recuperar els més de 2000 pisos buits, treballar i aconseguir millores en el transport públic, un dels llast que més debiliten al nostre territori. També cal generar noves fórmules en la gestió de residus atenent a l’emergència climàtica i ecològica ja que no fer-ho ens comportarà pagar un preu molt alt en el futur. També cal millorar molt en la neteja de la ciutat, en l’aposta cultural, en els equipaments públics… cal planificar i transformar la ciutat per no quedar enrere. Una demostració evident de que això no s’ha fet és que avui en dia encara tenim el mateix planejament urbanístic que es va fer al 1989.

Aquest projecte per una Igualada molt millor, com deia, és el que em va empènyer a fer el pas endavant encapçalant la candidatura d’ERC Igualada. Volíem i volem fer això i ens vam presentar davant la ciutadania explicant-ho i aportant un projecte transformador per Igualada. I el resultat va ser que la candidatura d’ERC Igualada va aconseguir, a les eleccions municipals del 2019, el millor resultat de la història d’Esquerra a la ciutat obtenint 5 regidors, 4217 vots i esdevenint la primera força de l’oposició. De fet, ERC Igualada va obtenir uns resultats superiors a la gran majoria de les ciutats similars a la nostra. Vam ser la segona ciutat mitjana de Catalunya amb el millor resultat d’Esquerra a les eleccions municipals i d’això n’estem molt orgullosos.

I després de moltes converses i reflexions compartides amb l’exconsellera, amiga i companya, Alba Vergés, vam arribar a la conclusió que per aconseguir fer aquesta transformació, per aconseguir fer aquest canvi a la ciutat, havíem de reforçar encara més el nostre projecte. Fer-lo més gran, sumar més, aportar un plus que el fes inequívocament guanyador. Perquè aquest és l’objectiu: fer una Igualada molt millor. Per això l’Alba i jo vam anunciar conjuntament que seria la candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada i que jo seguiria, amb el mateix compromís i il·lusió, fent tàndem amb ella com a número 2. Amb aquesta fórmula estic segur que podrem fer el salt endavant que necessitem i sumar encara més gent, més confiança i més fortalesa a la candidatura.

Ara necessitem una alcaldessa, una alcaldessa que lideri, amb experiència de govern i amb capacitat d’afrontar els reptes que tenim. Amb l’Alba i amb tot l’equip ho farem. Ara és l’hora del canvi, de fer retornar la Igualada que il·lusiona, que lidera, que exerceix la capitalitat. Sabem com fer-ho, volem fer-ho i ho farem!