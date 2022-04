La MICOD presenta el balanç del programa de digitalització del comerç

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha presentat aquest dimarts en un acte adreçat a comerciants i restauradors el balanç de la primera edició del programa DigitalCommerce Conca, que va tenir lloc durant la segona meitat del 2021 gràcies a l’ajut de la Diputació de Barcelona.

A l’acte, que ha tingut lloc al Centre Cívic Nord d’Igualada, hi han assistit el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD), Marc Castells, la diputada delegada de comerç de la Diputació de Barcelona, Ana María Martínez, i els alcaldes i alcaldesses de la Conca d’Òdena.

Marc Castells ha explicat que el programa DigitalCommerce és un molt bon exemple de com s’han invertit els recursos públics per pal·liar els efectes que va tenir la pandèmia sobre el comerç de proximitat, i ha demanat als empresaris i representants d’associacions comercials presents que facin d’amplificadors de les ajudes cap al comerç ja que “cal poder ajudar a tothom per ser més forts i fer de la Conca d’Òdena un territori d’oportunitats”.

Per la seva banda, la diputada Ana María Martínez ha afirmat: “vivim en un canvi constant, i gràcies a la digitalització podem adaptar els nostres comerços a les noves formes de comprar, a les noves formes de demanda”, i ha reiterat el compromís de la Diputació de Barcelona per tenir uns “comerços vius, que facin ciutat”.

L’acte, presentat per la periodista Montse Sanou, ha comptat també amb el testimoni de diversos comerciants de la Conca d’Òdena que han participat al programa de digitalització mitjançant consultories personalitzades, i que els ha permès crear botigues online, obrir perfils i fer campanyes de publicitat a les xarxes socials, millorar el posicionament web als buscadors o bé millorar la imatge de marca, entre d’altres èxits. Alguns testimonis hi han participat en format vídeo com Encarna Callejón, propietària de Brodadets; Montse Mengíbar, propietària de Floristeria Argelich; Francesc Rodríguez, de Francesc Joiers; i Roser Valls, de Valls Òptics. La joiera Sara Castells ha intervingut presencialment a l’acte explicant la seva experiència. En tots els casos, el balanç que fan de la seva participació al programa és excel·lent i asseguren que van notar resultats de manera immediata.

Un altre dels testimonis ha estat el de l’educadora social i empresària Laia Pajuelo, que ha explicat el seu cas d’èxit digitalitzant el seu negoci “La Mamavaca”, la primera botiga que es va obrir a Barcelona de criança sostenible l’any 2006.

En marxa ja la segona edició

En total, van ser quaranta comerços que van participar a la primera edició del programa Digitalcommerce Conca celebrat durant la segona meitat del 2021, un programa impulsat per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les empreses participants van rebre un assessorament personalitzat de consultors experts en l’àmbit de la digitalització del comerç de manera gratuïta en itineraris d’entre 20 i 30 hores. A més de les consultories personalitzades, es van dur a terme 7 seminaris grupals en modalitat presencial i en línia, als quals hi van participar 115 comerciants i restauradors de la Conca d’Òdena, amb temàtiques centrades en la comunicació i l’estratègia de negoci on line.

Aquest mes d’abril ja va arrencar la segona edició del programa, amb cinquanta comerços de la Conca d’Òdena que duen a terme assessories personalitzades a càrrec de consultors i empreses del territori. El programa està obert a comerços, restaurants i parades de mercat, que tinguin un establiment comercial a peu de carrer en un dels 7 municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba o Castellolí) i vulguin digitalitzar el seu negoci.

El Digitalcommerce Conca és un dels projectes que la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha pogut tirar endavant dins el pla de suport al comerç de la Conca d’Òdena, finançat amb un ajut excepcional de 250.000 euros per la Diputació de Barcelona per fer accions de suport i reactivació del comerç local fortament perjudicat per les conseqüències de la pandèmia sanitària des del confinament perimetral de març del 2020, que pràcticament va paralitzar l’activitat econòmica i l’economia local.