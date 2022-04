Igualada Under Fest, el rock i death metal fan parada a la Sala Rec On Fire

Aquest dissabte 30 d’abril, a la Sala Rec on Fire d’Igualada, es celebrarà la 2a edició del festival Igualada Under Fest, un esdeveniment que organitza el prestigiós mitjà musical barceloní, Science of Noise. Enguany ens presentarà 4 grups, tots englobats dins de la música rock i metal. Les 4 bandes son: Drakum, Angoixa, Erzsebet i The Brotherhood of the Woodsmen.

Drakum, el grup més internacional. Nascut fa més de 10 anys i amb concerts per arreu d’Europa, ens oferirà la seva mescla de pagan amb folk metal de caire festiu, que faran les delícies de seguidors com Finntroll, Korpiklaani o Mago de Oz. Podrem escoltar en directe cançons del seu últim disc “Zombie Dragons from Outer Space”, publicat just abans de la pandemia.

Angoixa ens presentarà el seu nou disc, “Distopia Digital”. Lletres cantades en català, amb una crítica molt actual sobre tot el que ens envolta i ens destrueix com a persones. Pur death metal de l’antiga escola per amants de grups com Entombed o Carcass.

Erzsebet és un nou grup amb integrants d’altres formacions. Practiquen un black metal simfònic inquietant i pertorbador, tot amenitzat amb un directe molt teatral. Ens presentaran el seu primer treball “The Blasphemous Lady”. Ideal per amants de Dimmu Borgir o Old Man’s Child.

The Brotherhood of the Woodsmen, és un power duo igualadí, format per integrants dels mítics grups locals, Faerica i Albatros. Seran els encarregats d’obrir la nit amb el la seva mescla de grunge i punk molt a l’estil a The Melvins, amb un subtil toc a Black Sabbath.

Dissabte 30 d’abril a partir de les 22:00 la Sala Rec on Fire. L’entrada és de 10€ amb sorteig de merxandatge dels grups.