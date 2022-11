La MICOD fa un bon balanç dels Punts Lila instal·lats a la Conca d’Òdena aquest estiu

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha presentat el balanç de la vintena de dispositius de Punt Lila instal·lats durant els mesos d’estiu per prevenir les violències masclistes al voltant de les zones d’oci i festives nocturnes. L’informe revela que els Punts Lila van respondre més de tres mil demandes d’informació, la majoria de dones (gairebé dues mil). Els temes tractats van ser el masclisme i el patriarcat, les relacions tòxiques, el sexe segur i els preservatius, la submissió química, la salut menstrual, l’autodefensa feminista, i el racisme i l’LGTBIfòbia, entre d’altres.

A més de proporcionar informació, als Punts Lila s’hi van difondre materials informatius, s’hi van dur a terme dinàmiques, jocs i activitats participatives, s’hi va generar debat al voltant de diversos temes (sexe, gènere, orientació sexual, identitats de gènere, etc.) i va ser un espai on les dones joves van poder compartir experiències personals i malestars en clau de gènere que van permetre a les professionals dels dispositius poder intervenir, guiar i assessorar. Van fer l’abordatge de les agressions in situ, i també van recollir denúncies d’agressions que han succeït en el passat, la majoria situacions de violència masclista viscudes en l’àmbit de la parella. En aquests casos, el Punt Lila fa la funció d’escolta i sostenir la vivència, i es facilita informació de tots els serveis de què es disposa a la Conca i a la comarca.

Pel que fa a les intervencions in situ, l’informe de balanç revela que les professionals dels Punts Lila van haver d’actuar en 10 ocasions per diverses agressions com ara tocaments no desitjats, acorralaments, assetjament verbals, insinuacions sexuals, invasió de l’espai i agressions LGTBIfòbiques. D’aquestes agressions, cinc es van produir a Igualada, tres a Montbui i dues a Vilanova del Camí, i les professionals del Punt Lila van intervenir o bé parlant directament amb els agressors, o bé comunicant el cas a la Policia Local per expulsar de l’espai de festa l’agressor, o bé derivant el cas al servei especialitzat en violència masclista, i en tots els casos es va donar una atenció individualitzada a les noies agredides.

La valoració que fa la Mancomunitat del funcionament dels Punts Lila és molt bona, tant per la bona rebuda que ha tingut per part de la ciutadania -especialment de les noies i el col·lectiu LGTBI- com pel balanç que fan les professionals de l’àmbit educatiu i de la psicologia que han desplegat el servei.

Des del mes de juny i fins al mes de setembre es van habilitar a Igualada cinc Punts Lila amb motiu de l’Anòlia i cinc més per la Festa Major; dos a Santa Margarida de Montbui per la Setmana Jove i la Festa Jove FM; dos més a la Pobla de Claramunt per la Setmana de la Joventut i la Festa Major; un a Jorba i un a Òdena també per les seves Festes Majors, i dos més per la Festa Major de Vilanova del Camí, que van comptar amb l’ajuda de les voluntàries de l’Associació de dones Asocprocat. En total, es van oferir 118 hores de servei amb 44 professionals. A més de la carpa informativa de servei, cada punt comptava amb el suport d’una segona carpa o equipament municipal per poder fer atencions amb intimitat i individualitzades.

Els municipis de la Conca d’Òdena compten amb un Protocol davant les violències sexuals en espais festius aprovat l’any 2018, del qual sorgeix la campanya conjunta de prevenció i sensibilització #Noendeixempassarniuna i els dispositius Punt Lila, destinats a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i els comportaments sexistes que es produeixin en espais públics.