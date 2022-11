Jorba impulsarà el sector alimentari de proximitat amb el nou Obrador del Parc Agrari

L’Ajuntament de Jorba aportarà al Parc Agrari de la Conca d’Òdena un obrador comunitari, unes instal·lacions que estan marcant tendència al sector i que permetran atraure activitats del sector alimentari que generin activitat econòmica al municipi. Per a l’alcalde de Jorba, David Sánchez, l’Obrador del Parc Agrari és “un equipament que serà estratègic, un element tractor per al municipi, per impulsar i millorar el sector alimentari des de la proximitat”: “En aquest i altres projectes que generin creixement econòmic i millors oportunitats per als nostres ciutadans sempre ens hi trobaran”.

Sánchez també destaca que l’obrador “és fonamental per dinamitzar l’economia rural”: “El sector agroalimentari té molt camp per córrer a l’Anoia i, per això, posem a disposició del Parc Agrari aquest equipament que permetrà als productors locals no haver d’assumir el cost d’un obrador propi, a més de ser punt de trobada entre productors i persones consumidores”.

L’Ajuntament ha començat les obres d’aquest nou Obrador comunitari a la nau annexa a les instal·lacions del magatzem municipal. Es preveu que acabin a finals d’any, tenen un pressupost de 171.645,89 euros i compten amb el finançament de la Diputació de Barcelona. Aquest nou espai, amb més de 400 m2 de superfície, es destinarà a les tasques d’obrador de productes de vegetals i làctics produïts a la Conca d’Òdena.

Les obres adequaran el sector de l’edifici destinat a l’obrador amb els accessos i distribucions necessaris. Es tancarà l’actual accés a l’espai i se n’obrirà un de nou, directe des de l’exterior, amb una porta seccional per a vehicles i una porta d’accés. Se n’adequaran també les instal·lacions existents de sanejament, provisió d’aigua i electricitat i es faran instal·lacions noves de gas combustible i climatització. L’obrador comptarà amb panells frigorífics i de qualitat PIR a tot el perímetre i en les participacions de l’espai, així com a sostres i portes. Per últim es procedirà a muntar i adequar el mobiliari de treball fixe i bàsic de l’espai.

L’espai es dividirà en tres sectors, l’obrador de vegetals, el de làctics i un picking-place. S’hi crearà una plataforma exterior per a l’accés, la càrrega i descàrrega i una zona d’emmagatzematge. L’obrador de vegetals comptarà amb una cuina, una pica, taules de treball i una càmera freda, i el de làctics, amb una càmera freda, una pica, taules de treball i equipament específic per a la producció de làctics.

El parc agrari comprèn quinze municipis, amb Jorba com un dels impulsors del projecte des dels inicis, apostant per una política de col·laboració público-privada que aporta competitivitat al sector. Aquest recurs de dinamització econòmica serà més que un espai de producció, serà un viver de nous projectes i de consolidació de negocis agroalimentaris existents. L’intercanvi d’oportunitats i facilitació de sinergies entre els productors serà un motor de creixement i de futur.

Alhora, aquest nou concepte d’equipament, posiciona Jorba com un dels epicentres d’aquest sector, amb lideratge territorial, ja que radiarà la prestació del servei de l’obrador també als altres 14 municipis participants: Argençola, Capellades, Carme, Castellolí, Copons, Igualada, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Òdena, Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.