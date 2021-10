La línia de tren de Calaf passarà a ser operada per FGC el 2024

El Govern ha adjudicat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la gestió del servei de Rodalies de Lleida a partir del 2024 i transformarà l’actual R12 en les l’LR3 i LR4. Així ho ha anunciat aquest dimarts el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha assegurat que la gestió de Rodalies de Lleida és “l’avançada” del model per a tot el país, “operat i gestionat des de Catalunya”, ha manifestat. Entre els plans del Govern, hi ha doblar les expedicions entre Lleida i Cervera en passar de les sis a les dotze i incrementar els viatges entre Cervera i Manresa de tres al dia fins als cinc. A l’Anoia, aquest canvi de gestor de la línia afectarà als municipis de Sant Pere Sallavinera, Calaf i Sant Martí Sesgueioles, que tenen estació en l’actual R12.

El vicepresident del Govern ha emplaçat el govern espanyol a concretar el “traspàs complert” de Rodalies després del “traspàs de fireta del 2009” i ha deixat clar que ho plantejarà en cada reunió bilateral amb l’executiu de Pedro Sánchez. “La ciutadania no es mereix l’actual servei que està prestant Renfe a Catalunya”, ha subratllat.

Puigneró ha explicat que se substituiran els trens més antics i s’incorporaran quatre noves unitats, més “sostenibles” i amb serveis a bord, com la connexió a Internet a través del wifi. Amb tot, el Govern treballa amb una previsió de més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que representa un 55% de la demanda ferroviària respecte el 2018, les darreres dades anteriors a la pandèmia disponibles.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assenyalat en la roda de premsa que el servei de Rodalies de Lleida és “assumible”, ja que només representa el 10% del total de la xarxa, i que suposarà una inversió de 9 milions d’euros anuals, una factura que ha dit que “repercutirà” en les negociacions de l’Estat. El 90% restant, ha afegit, és “inassumible” si el traspàs no és complet.

Pel que fa la compra de quatre trens, suposarà una inversió de 44 milions d’euros, als quals caldrà afegir 21 MEUR en concepte de manteniment per als pròxims quinze anys. Les quatre unitats, d’ample ibèric, serviran per cobrir tots els serveis i està previst que la seva compra es liciti properament.

Puigneró ha reivindicat en diverses ocasions el model de FGC i ha insistit en la necessitat de culminar el traspàs de Rodalies del 2009, incloent-hi la infraestructura, com les estacions, les vies i la catenària; i el personal. Sobre els treballadors, el vicepresident i conseller ha comentat que tindran “dues possibilitats”: quedar-se a Renfe i treballar en altres línies de l’operadora; i passar a prestar a la mateixa línia dins de FGC. “Ningú ha de patir”, ha garantit Puigneró, que ha afegit que com s’augmentaran les freqüències també es necessitaran més treballadors.

En la roda de premsa, Puigneró ha replicat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quan va assegurar que el traspàs de la infraestructura no era possible perquè també s’utilitzaven per serveis intercomunitaris, com les mercaderies. Pel vicepresident, és una “excusa de mal pagador” perquè, segons ha dit, en la pràctica totalitat de la xarxa de Rodalies no hi passen altres serveis. “Si no hi ha voluntat de fer el traspàs que ho digui, que no ens facin perdre més el temps”, ha sentenciat.