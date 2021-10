Igualada i Vilanova augmenten els recursos per a prevenir i tractar la Salut Mental

L’abordatge dels problemes de salut mental derivats de la pandèmia és una de les prioritats del Departament de Salut que ha anunciat la posta en marxa de nous programes per a treballar tant la prevenció comunitària com l’actuació directa en joves i adolescents. A la Catalunya Central, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental el dia 10 d’octubre, s’ha posat fil a l’agulla en dos projectes que van enfocats a treballar de manera preventiva els problemes de salut mental. Un d’ells es farà en l’àmbit comunitari a través de l’atenció primària i el segon tractarà els trastorns de joves i adolescents a través de l’atenció especialitzada.

El més immediat és la incorporació dels primers 3 referents de benestar emocional a l’atenció primària dels 13 que hi ha previstos en el decurs d’aquest any a la RSCC. Els tres primers s’incorporen aquest mes d’octubre als equips d’atenció primària de Manlleu (AGA Osona), Manresa 4 (AGA BMS) i Vilanova del Camí (AGA Anoia). Abans d’acabar l’any també s’incorporarà aquesta figura als equips de Manresa 1, Sant Vicenç de Castellet, Cardona (AGA BMS), Vic Sud (AGA Osona), Piera, Montbui, Igualada 1 (AGA Anoia) i Alt i Baix Berguedà (AGA Berguedà).

La figura del referent de benestar emocional comunitari és un professional sanitari que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció en salut emocional i detecció de factors de risc elevat per a patiment mental adreçades als col·lectius que més ho necessiten. Desenvoluparà les seves funcions a nivell comunitari i poblacional, per tant no tindrà població assignada. Segons la gerent de la RSCC, Imma Cervós, “el desplegament d’aquest programa suposarà un impuls a l’atenció comunitària per part dels equips d’atenció primària. Treballar en prevenció ens permetrà evitar complicacions en salut mental en el futur”.

Un equip guia per a adolescents i joves

En paral·lel s’està treballant també en el protocol de funcionament d’un equip guia o equip comunitari que s’estableix a la Catalunya Central i que dóna també cobertura a la Cerdanya. El servei l’ofereixen professionals d’Althaia que faran atenció d’aquells casos amb més complexitat. Aquesta actuació va dirigida a adolescents i joves amb trastorns de salut mental i addiccions amb conducta disruptiva i impacte social. D’entrada hi haurà professionals de psiquiatria, psicologia, treball social, educador social, infermeria de salut mental i administració. L’equip guia tindrà la seva ubicació a Manresa però la seva funció la portarà a terme desplaçant-se a tot el territori del seu àmbit d’actuació.

Aquests professionals treballaran com equips interdisciplinaris que faran intervencions de crisi a domicili o en punts de referència de joves en situació de crisi psicopatològica que no estan vinculats o no estan totalment atesos als dispositius convencionals. L’objectiu és atendre’ls de manera intensiva i tornar-los a vincular als equips de seguiment del seu territori i a la seva comunitat.

Codi Risc Suïcidi, una eina per a monitorar persones amb conductes suïcides

Aquestes dues accions arriben per completar projectes en salut mental desenvolupats en els darrers anys. Precisament, ja està plenament desplegat el Codi risc Suïcidi (CRS), una eina que permet el monitoratge i el seguiment de les persones amb conductes suïcides que es va posar en marxa al 2016. A la Catalunya Central hi ha hagut 606 casos d’episodis de conducta suïcida, dels quals 470 han estat episodis amb un risc molt alt. En aquest sentit, el Departament de Salut també ha iniciat el desplegament del Pla de Prevenció del Suïcidi (PLAPRESC 2021-2025) i que pretén potenciar accions de prevenció del suïcidi en centres educatius dins el programa Salut i Escola; així com també l’atenció a supervivents; a més d’una atenció no presencial a través del serveu 061 Salut Respon per a l’acompanyament en casos de risc suïcidi com els detectats a la Catalunya Central.