Poble Actiu acusa al govern Castells de “manca de planificació” en gestió de residus

A finals del 2022, el contracte de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat d’Igualada arriba al seu final i, de moment, el govern Castells no ha obert el meló de parlar de quin model de recollida i de gestió planteja pels propers anys a Igualada. A falta de poc més d’un any pel final del contracte, Poble Actiu acusa el govern Castells de “manca de planificació en gestió de residus”, com en tants altres temes com el planejament urbanístic, la mobilitat o els equipaments culturals, i reclama que el govern faci públic l’estudi sobre el model de recollida de residus. De fet, la candidatura municipalista va proposar, pels comptes anuals del 2020, una partida per encarregar un estudi sobre el model de recollida de residus, i pràcticament dos anys després diuen que encara estan esperant conèixer els resultats de l’estudi del model de residus.

De fet, des de Poble Actiu han recordat que “la manca d’iniciativa del govern Castells ha fet que el percentatge de Recollida Selectiva Neta (RSN) d’Igualada ha passat del 29,23% del 2019 al 30,88% del 2020”, un increment d’un punt percentual que consideren “una vergonya”. En aquest sentit, la candidatura municipalista en to irònic ha conclòs que al ritme d’augment del reciclatge que anem “assolir el 60% dels residus reciclats, que és l’objectiu europeu, ni la Greta Thunberg ho veurà”.

Propostes “valentes” per afrontar l’emergència climàtica

Des de Poble Actiu insisteixen que el seu model de gestió de residus que aplicarien si governessin seria molt diferent del model del govern Castells, amb propostes “més valentes” per fer front a l’emergència climàtica. En primer lloc, plantegen un model de reciclatge obligatori, sigui amb Porta a Porta o contenidors identificats, per tal de que reciclar “passi de ser una opció a una obligació”. En segon lloc, reclamen que el Porta a Porta per residus comercials que s’implementarà a restaurants, bars i altres comerços properament, s’apliqui a tots els comerços i indústria de la ciutat i vingui acompanyat d’un sistema de “Pagament per generació”, en que “qui més genera, més pagui”. En tercer lloc, proposen abordar el debat sobre el model de gestió tant de la recollida de residus com de la neteja viària i afirmen que “en moltes ciutats, quan s’ha assumit la gestió pública del servei de neteja viària, la qualitat del servei ha millorat substancialment”.

Poble Actiu visita Berga, un cas d’èxit en reciclatge

Berga, capital de comarca governada per la CUP i Esquerra, va implementar el Porta a Porta l’any 2019 i el canvi ha suposat un augment substancial del reciclatge. Si el 2018 a la capital del Berguedà es reciclaven el 45% dels residus amb el sistema de contenidors, en canviar al model Porta a Porta el reciclatge va créixer fins el 70%. Per conèixer com va anar el procés d’implantació, representants de Poble Actiu van visitar la capital del Berguedà per veure com funciona el model de reciclatge que implica que la ciutadania deixa en petits cubells a la vorera per cada una de les fraccions i en funció del dia de la setmana els residus que genera. Malgrat els dubtes que el model pot generar, la candidatura municipalista reclama revisar el model de recollida de residus perquè amb el sistema de contenidors a Igualada només es recicla un 35% dels residus generats, molt per sota de models com el “Porta a porta” que augmenta el reciclatge fins al 70% del residus generats. Per Poble Actiu, “el model de recollida, és a dir, com es recullen els residus, és important perquè determina quina quantitat de persones acaben participant del reciclatge”.