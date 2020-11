La Gran Recapte comença dilluns amb canvis importants

A partir de la setmana vinent ja es podrà participar en una nova edició de La Gran Recapte (GR). Gemma Solsona, delegada del Banc d’Aliments a l’Anoia, ha explicat que la situació actual és “molt crítica” i apunta que “no tenim aliments que oferir a les famílies. Anem al dia a dia amb els magatzems buits”.

Diners enlloc de menjar

El proper dia 16 de novembre s’iniciarà la GR, cita solidària anual del Banc dels aliments. La situació actual d’excepcionalitat a causa de la covid ha obligat a transformar el format i adaptar-se a un nou model que suposa un canvi important.

Així, en comptes de donació d’aliments us demanaran aportació econòmica ja que “no podem mobilitzar a les persones voluntàries en els supermercats, transport, gestió dels aliments, i distribució. Hem de prevenir contagis i seguir les mesures i recomanacions sanitàries”, explica Solsona.

Un 40% més de famílies que necessiten menjar

“Som coneixedors que això suposa un gran canvi però no podem defallir ja que aquest any la pandèmia ha suposat un agreujament de la situació de pobresa provocant que augmenti en un 40% les famílies que necessiten aliments; al mateix temps, està cronificant la demanda de les famílies que ja eren usuàries incidint en que es trobin atrapades en la situació quan potser hagués estat temporal”.

Com podrem participar?

1) Del 16 al 21 de novembre:

– A les caixes dels supermercats podrem comprar un tiquet amb import d’1 a 50€ i aquest ens sortirà registrat al tiquet de compra. Serà una aportació monetària a caixa. Els supermercats ens enviaran aliments i no diners.

– Botigues de proximitat i mercats. Estaran identificades amb un cartell de la Gran Recapte. Aquesta novetat permet donar suport a les petites botigues que tan esforços està fent des del març i que està participant activament en la societat i al mateix temps, permet obtenir aquells aliments frescos essencials per una dieta saludable i nutricional com són la carn, peix, fruites i verdures.

2) Fins el 13 de desembre a www.granrecapteonline.com

Els organitzadors insisteixen que “no donem abast i no podem permetre que les famílies no tinguin aliments; esperem poder tornar al format de voluntariat presencial i de recollida d’aliments però de moment em de reinventar-nos per garantir els aliments bàsics i essencials. Estem vivint una situació de pobresa severa global i apel·lo a la consciència de tothom per fer-hi front sense necessitat del voluntariat presencial que ens recordava la necessitat. Mobilitzem-nos encara que sigui digitalment”.