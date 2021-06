La Font Vella ja llueix engalanada amb l’Ou com Balla

La comissió de festes del barri de la Font Vella organitza la 34a edició del concurs de dibuix de l’Ou com Balla. Es fa des d’avui dijous i fins dissabte i el tema és un dibuix sobre detalls de la plaça Pius XII, del brollador de l’ou com balla o de l’ornamentació de la font. De fet, la font ja està ben engalanada, com es pot veure en la fotografia.

Al concurs hi poden participar tots els nens i nenes de 3 a 10 anys. Sols es pot presentar una obra per concursant i en el full. Del treball caldrà fer-hi constar al dors nom i cognoms, edat i escola del participant. Cal rebre els dibuixos fins el dissabte dia 5 de juny, a les 8 de la tarda, en la bústia que hi haurà instal·lada a la plaça.

Hi haurà tres premis per cada categoria, segons les edats. S’avisarà a les escoles dels nens premiats, que podran recollir el premi a Esports Sallés. Les obres dels premiats

restaran exposades a la plaça.