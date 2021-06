Els camins de l’Anoia s’ompliran de bicicletes amb l’E-Bike Tour

La comarca de l’Anoia acull, aquest cap de setmana l’E-Bike Tour. L’E-Bike Tour Anoia és una activitat no competitiva amb bicicleta de muntanya o bicicleta de muntanya elèctrica que convida a descobrir el patrimoni, la natura i la gastronomia del de la comarca de manera sostenible. L’esdeveniment, impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Igualada, amb la implicació d’Anoia Turisme, compta també enguany amb la col·laboració especial dels ajuntaments de Capellades, Piera, Castellolí i La Pobla de Claramunt, que acolliran els avituallaments.

L’esdeveniment se celebrarà aplicant tots els protocols de prevenció, assegurant la distància entre persones en la recollida de dorsals, fent obligatòria la mascareta en les zones comuns, facilitant gel hidroalcohòlic, prenent la temperatura als participants i

fent sortides esglaonades, entre d’altres. Es pot trobar tota la informació sobre el l’Ebike Tour Anoia al web www.ebiketour.es.

La primera etapa, dissabte 5 de juny, tindrà 67 km i 1.800 m de desnivell positiu. Sortirà d’Igualada i es dirigirà als boscos de La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt fins arribar a esmorzar a Capellades, a la Font Cuitora. A continuació, se seguirà per les vinyes i boscos de Cabrera d’Anoia fins arribar al Bedorc, on es remuntaran els meandres de la riera fins a Piera, on hi haurà dinar i recàrrega de bateries. A la tarda, es continuarà direcció a Castellolí i la Pobla de Claramunt, seguint corriols i boscos espessos, abans de tornar a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, per gaudir d’una degustació de productes del territori.

L’endemà, 6 de juny, tindrà lloc la segona etapa, de 52 km i 1.300 m positius. També arrencarà a Igualada i sortirà per Can Masarnau cap a la carretera de les Maioles i la zona de camins i corriols del terme d’Òdena, sota el parc eòlic de Rubió. Des d’aquí, es passarà per les valls d’obaga de Can Jorba al terme de Castellolí, municipi on hi haurà l’esmorzar. A partir d’aquí, tornada cap a Igualada i final amb vermut musical, novament a la Plaça de l’Ajuntament.

En la presentació a Igualada, el conseller de Turisme del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez. ha explicat que “l’Anoia és de les millors destinacions cicloturístiques de la Península, una comarca idònia per a degustar-la a poc a poc, per a gaudir dels paisatges, la història i la gastronomia”. En aquest sentit, ha recordat que “des del Consell Comarcal fem una aposta total pel turisme sostenible i l’slow tourism, i que el compromís Biosphere o l’E-bike Tour Anoia són accions que consoliden aquesta visió”.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha posat també en valor “la gran riquesa turística, patrimonial i gastronòmica de la comarca de l’Anoia i que es podran descobrir amb aquesta prova que fomenta el turisme tranquil, de proximitat i de qualitat amb uns paisatges extraordinaris per practicar ciclisme”. Igualada serà punt de sortida i arribada de les dues jornades amb la voluntat, ha explicat Castells, “d’acollir els participants a la prova i donar-los a conèixer la veritat de productes que poden tastar i comprar a l’Anoia”.

Des d’Igualada Comerç i la Unió Empresarial de l’Anoia se sumen també aquest projecte per donar valor i per visualitzar els productes i el turisme de la nostra comarca en el marc d’una jornada lúdica, originat i saludable com l’E-Bike Tour Anoia.

Laura Llucià, presidenta d’Igualada Comerç, ha explicat el suport que es farà des de la unió de botiguers a l’esdeveniment “promocionant productes de km.0, com ara embotits de la terra, entre els participants sobretot durant l’arribada dels corredors”.

En el mateix sentit, Jordi Reixacs, membre de sectorial de Turisme de la Unió Empresarial de l’Anoia, ha posat en valor “la gran visibilització pel turisme de la comarca que suposa aquest esdeveniment que dóna a conèixer un territori que ofereix una oferta de turisme tranquil i de qualitat perfecta pel turisme de proximitat”.