“La cultura ens dinamitza com a societat, ens fa créixer individualment i col·lectivament”

Va ser redactora en cap del Núvol, i des de 2019 participa del pòdcast Gent de Merda, del qual també n’és una de les creadores. La Clàudia reivindica fermament la importància de la cultura popular organitzativa, concretament la del seu poble, Capellades. L’any 2020 juntament amb tres persones més, vau crear Canal Malaia amb l’objectiu de fomentar el català a YouTube. Quatre anys més tard creus que heu assolit els objectius que us vau marcar? Canal Malaia volia ser un despertar, ens passem gran part del dia consumint internet i no estem veient que no estem normalitzant la nostra llengua allà. Igual que a les xarxes socials, que en aquest cas implica la gent jove. Volíem llançar aquesta reflexió de “per què canviem de llengua a la que obrim el nostre mòbil”. Canal Malaia va ser una llavor, tot i que hi havia gent que havia aconseguit traspassar moltes barreres,…

