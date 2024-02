Toni Bou ho va tornar a brodar a la catedral mundial del trial sota sostre

Publicitat

Quan es porten acumulats 34 títols mundials no seria gens estrany que un esportista es relaxés i més veient que la competència la te a força distancia.

Aquest seria el cas del pilot pierenc Toni Bou, però això de baixar la guàrdia no va pas amb ell com ho va demostrar aquest diumenge al Palau Sant Jordi barceloní, guanyant amb una superioritat abassegadora a la resta de rivals.

Toni Bou amb la Montesa va veure com el segon classificat el pilot basc Jaime Busto feia deu punts més de penalització que ell, això sol ja demostra la superioritat del pilot anoienc.

Toni Bou al finalitzar el trial català comentava “Començar el Mundial a Barcelona és molt especial. És una pressió diferent per ser la de casa. És evident que algun dia s’acabarà aquest somni d’aconseguir la victòria. En la gran final, amb zones difícils, he pogut marcar diferències i gaudir amb el públic. M’agradaria que el gran nivell de les zones d’avui pugui servir per a la resta de la temporada”.

Aquesta de Barcelona ha sigut la primera de les sis proves de que consta el mundial de trial sota sostre. La propera serà el 15 de març a la ciutat francesa de Chalon-sur-Saône, les altres quatre restants es disputaran a Niça, Ginebra, Andorra la Vella i tancarà el mundial Pamplona el 16 de novembre.

Compartir