Capellades celebra demà Santa Dorotea

Demà dimarts 6 de febrer és Santa Dorotea, copatrona de Capellades. Com és habitual de cada any es farà a les 11:15h un ofici a l’església de Santa Maria, amb un concert de la capella de la Tossa i orgue. Teatre Nu porta també els “Contes meravellosos” de Lola Anglada. Es tracta d’uns contes que a dia d’avui estaven pràcticament oblidats, que parlen sobretot de la llibertat que anhelen diversos personatges. Hi participarà l’actor igualadí Biel Rossell Pelfort -actualment a la sèrie “Jo mai mai” que s’emet per TV3- i la capelladina Mariona Prat.

Les entrades es poden comprar a entrapolis.com.

