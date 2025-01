Els juntaires de la Pobla denuncien la “falta de responsabilitat” del govern municipal

En un comunicat enviat a premsa, el grup municipal Avancem per la Pobla-Junts denuncia “la falta de responsabilitat municipal” que, asseguren “ja noten la gent de la Pobla i que notem també en els plenaris els grups de l’oposició”.

Des de Junts, lamenten que les preguntes que es fan des de l’oposició “reben sempre una resposta de “ja ho sabem” o “ja hi estem treballant, i un cop acabat el plenari s’obliden de les peticions de l’oposició i de moltes altres que fan els ciutadans cada dia”.

El grup municipal denuncia que “els veïns del barri de Can Galan, fa dies, per no dir setmanes o mesos que suporten una forta olor, que sembla gas o un derivat d’aquest producte, que s’olora principalment els dies festius i a unes hores de mitja tarda o cap vespre”. Expliquen doncs que “Els veïns ho han denunciat a l’Ajuntament, i inclòs han fet venir els bombers, i protecció civil amb trucades al 112. L’Ajuntament no ha fet cas, com sempre, diuen als veïns que ja ho saben i ja ho estan mirant”.

El grup Avancem per La Pobla-Junts, creu, però que l’equip de govern no en farà res “Com a mínim podrien fer una reunió i explicar als veïns afectats quina és la postura dels regidors que actualment governen i que estan fent.” En el comunicat, el grup que lidera l’exalcalde Santi Broch, retreu a l’actual govern que “fa anys quan ells estaven a l’oposició, hi havia un altre equip governant, es queixaven sovint i amb vehemència que hi havia una fàbrica que provocava males olors i que el govern era inoperant i gens proactiu.”

Des de Junts demanen al govern que “es posin les piles i ara que ja governen amb majoria siguin més proactius i no tan irresponsables a les peticions dels ciutadans i a l’oposició”. A més, ataquen contra l’alcalde dient que “ara tenen una regidora que està més hores a l’Ajuntament que el Sr. alcalde, i per això cobra el mateix sou que ell de 28.000 euros anuals.”

Acaben el comunicat denunciant “aquests comportaments irresponsables” i es posen “a la disposició dels ciutadans i ciutadanes del municipi”.